Kevin Garnett, eski takımını satın almak istiyor

NBA'in efsane oyuncularından Kevin Garnett, eski kulübü Minnesota Timberwolves'u satın almaya hazırlanıyor.



NBA takımlarından Minnesota Timberwolves’un sahibi Glen Taylor, takımını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haberin medyada yer bulmasıyla birlikte kulübün efsane oyuncusu Kevin Garnett, takımına talip olduğunu açıkladı.

İçinde bulunduğu bir grup ile Timberwolves’a teklif götüren Garnett’in satış için çok istekli olduğu konuşuluyor. Buna karşın efsane oyuncunun takımın şu anki sahibi Taylor arası pek iyi değil.

Twitter üzerinden satın alma konusunda ne kadar istekli olduğunu belirten Garnett, kendisi ve Taylor kadar bu şehir kimsenin sevemeyeceğini söyledi. Görünüşe göre NBA efsanesi geçmişte yaşananlara karşın satın alma sürecinde ortak bir zemin oluşturma konusunda kararlı.

Wolves tarafından 1995 senesinde draft edilen Kevin Garnett, Boston Celtics’e takas olana kadar sezon ve all star MVP’si seçilmiş, bireysel tüm başarılarına karşın NBA Finali dahi görememişti. Şöhretler Müzesi’nde yer alan efsane oyuncu, Celtics’teki ilk sezonunda ise şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Garnett aynı zamanda kendisini canlandırdığı başarılı yapım Uncut Gems’teki rolüyle de gündeme gelmişti.