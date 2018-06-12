Kevin Durant, emeklilik tarihini açıkladı

Golden State Warriors formasıyla üst üste ikinci kez nba şampiyonluğu yaşayan Kevin Durant, zaferin ardından düzenlenen medya gününde kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Warriors'a geldiğinden beri bireysel açıdan işinin zorlaştığını belirten süper star, "Kadronuzda iyi oyuncular olmadığında yıldızlaşmanız daha kolay oluyor. Golden State'e geldiğimde etrafımda harika oyuncular olmasından dolayı ilk başlarda zorlandım. ancak şu anda geldiğim noktaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Sıkı çalışmam ve kendimi basketbola adamam sayesinde takıma uyum sağladım. Takım arkadaşlarımın beni aralarına çabuk alması da beni mutlu ediyor. Kendimi Warriors'ın gerçek bir parçası olarak hissediyorum" sözleriyle takımdaki ortamın çok iyi olduğunu belirtti.

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki skorer oyuncu, "Basketbol bizim sanatımız ve bu sanatı geliştirmek için her gün yeni şeyler öğrenmeliyiz. Bu eğlenceli okuldan ne zaman mezun olacağımı bilmiyorum ama aklımda 35 yaşında kariyerime son vermek var. Bu oyunu bıraktığımda arkamda bir çok iyi hatıra ve övülecek işler bırakmak istiyorum" ifadelerini kullanarak en az 5 sezonda daha parkelerde olacağını söyledi.