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Spor

Kevin Durant 2 yıl daha Warriors'ta

ABD basınında yer alan haberlerde, 28 yaşındaki oyuncunun ilk sene 25 milyon Dolar kazanacağı yazıldı

04 Temmuz 2017 13:51

NBA'de Golden State Warriors forması giyen all-star forvet Kevin Durant, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. ABD basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncu, kulübüyle mevcut sözleşmesini 53 milyon Dolar 2 yıl daha uzattı.

Geçen sezon transfer olduğu Warriors ile kariyerinin ilk NBA  şampiyonluğunu kazanan ve final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Durant'in, kontratında bulunan 27,7 milyon dolarlık bir yıl uzatma opsiyonunu  kullanmamasının ardından merakla beklenen yeni sözleşmesinin detayları basına yansıdı.

ABD basınında çıkan haberlerde, üst üste 8 kez all-star seçilen,  2014'te normal sezonun MVP'si ödülünü alan, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında da sayı krallığına ulaşan Durant'in, sözleşmesini 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği iddia edildi.

Ligde geçirdiği 10 sezonda 27,2 sayı ve 7,2 ribaunt ortalamalarını yakalayan 28 yaşındaki basketbolcunun, kontratının ilk yılında 25 milyon dolar kazanacağı bilgisi paylaşıldı.

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Kevin DurantNBAGolden State Warriorssözleşme2 yıl53 milyon dolar

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