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Dünya
Deutsche Welle

Keup Caddesi tanıkları dinlendi

Münih’teki mahkemede bugün ilk kez Köln Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırının mağdurları dinlendi. Duruşma öncesi bina önünde gösteriler düzenlendi.

20 Ocak 2015 17:47


9 Haziran 2004 yılında Köln'deki Keup Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı mağdurları Münih'teki Yüksek Mahkeme'de ilk kez tanık olarak dinlendi. O dönem yaralıları tedavi eden doktorlar da tanık olarak duruşmada yer aldı.

Patlama sırasında olay yerinde bulunan Sandro D. ve Melih K. adlı iki tanık verdikleri ifadede, Köln polisine suçlamalar yöneltti. İki arkadaş o dönem ağır yaralı olmalarına rağmen polis tarafından şüpheli muamelesi gördüklerini kaydetti.

Melih K. daha o zaman soruşturmada olayın ırkçı bir arka planı olduğunu ve yabancı bir düşmanının işi olabileceğini dile getirdiğini belirtti.

Patlamada 22 kişi kısmen ağır yaralanmıştı. Bu saldırıyı da daha önce işlenen 10 cinayetle birlikte Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Gösteri düzenlendi

“Keupstraße ist überall” / “Her yer Keup Caddesi” adlı girişimin üyeleri ve diğer aktivistler mahkeme binası önünde toplandı. Onlarca kişi Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü mağdurlarıyla dayanışma gösterisi düzenledi.

Göstericiler ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını protesto ederken, NSU saldırıları ve cinayetlerin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Pankartlardan birinde “NSU tarafından öldürülen kurbanları anıyoruz. Sorunun adı ırkçılık” ifadeleri yer aldı.

Bir göstericinin ise terör örgütü NSU üyelerinden Beate Zschäpe'nin maskesini taktığı görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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