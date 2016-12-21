Kestiği dananın midesinden 2 bin lira çıktı!

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde hastanede taşeron işçi olarak çalışan, aynı zamanda besicilik de yapan İsmail Cesur, rahatsızlanınca kestiği dananın midesinden poşet içinde bin 900 lira çıktığını ileri sürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ilgın'a bağlı Beykonak Mahallesi'nde oturan İsmait Cesur'un ahırındaki büyükbaş hayvanlardan birisi aniden rahatsızlandı.

Cesur da, murdar olmaması için danayı kesti. İddiaya göre, kesilen dananın midesinden bir poşet çıkan besici, poşeti alıp kenara bıraktığı sırada içinde para olduğunu fark etti. Poşetin içinden bin 900 lira çıktığını söyleyen İsmail Cesur, ''Yıllardır besicilik yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kestiğim büyükbaş hayvanı da 2 yıldır besliyorum. İçinde para olan poşeti nerede ne zaman yedi bilmiyorum. Para poşet içinde olduğundan fazla zarar görmemiş, sadece paraların bir kısmı hayvan poşeti yemeye çalışırken parçalanmış'' dedi.