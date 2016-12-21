T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kestiği dananın midesinden 2 bin lira çıktı!

“İçinde para olan poşeti nerede ne zaman yedi bilmiyorum”

21 Aralık 2016 19:58

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde hastanede taşeron işçi olarak çalışan, aynı zamanda besicilik de yapan İsmail Cesur, rahatsızlanınca kestiği dananın midesinden poşet içinde bin 900 lira çıktığını ileri sürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ilgın'a bağlı Beykonak Mahallesi'nde oturan İsmait Cesur'un ahırındaki büyükbaş hayvanlardan birisi aniden rahatsızlandı. 

Cesur da, murdar olmaması için danayı kesti. İddiaya göre, kesilen dananın midesinden bir poşet çıkan besici, poşeti alıp kenara bıraktığı sırada içinde para olduğunu fark etti. Poşetin içinden bin 900 lira çıktığını söyleyen İsmail Cesur, ''Yıllardır besicilik yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kestiğim büyükbaş hayvanı da 2 yıldır besliyorum. İçinde para olan poşeti nerede ne zaman yedi bilmiyorum. Para poşet içinde olduğundan fazla zarar görmemiş, sadece paraların bir kısmı hayvan poşeti yemeye çalışırken parçalanmış'' dedi.  

ETİKETLER

poşetİsmail Cesur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24