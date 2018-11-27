Kestane kebabın fiyatı kırmızı eti geçti: Vatandaş gramla alıyor

Bursa'da, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestanenin kilo fiyatı, 80 liranın üzerine çıktı. Kebap kestane satıcısı Sait Arık, "Fiyat müşteriye yüksek geliyor, tadımlık alıyorlar" dedi.

Kış mevsiminde fazlaca tüketilen kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kebap kestane satıcıları, fiyatın yüksek olmasından yakındı. Satıcılar, 150 gram kebap kestanenin fiyatının 10 lira olduğunu belirtirken, pahalı bulanların almaktan vazgeçtiğini ya da tadımlık aldığını söyledi. Sokakta 10 yıldır tezgah açarak, kebap kestane satan Sait Arık, "150 gram kestaneyi 10 liraya satıyorum. Piyasada durgunluk var. Kestane de bol değil, satan da az üstelik pahalı. Kestane kebabı günlük en çok 10 kilo satıyoruz. Cumartesi günleri satış biraz artıyor. Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor" diye konuştu.

"Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi gramla"

Kebap kestanenin Bursalılar için vazgeçilmez tat olduğunu vurgulayan kent sakinlerinden Sebahattin Kurdeş ise "Kestaneyi seviyoruz. Çarşıya çıktığımızda mutlaka kestanecilere uğrayıp alıyoruz. Kestane pahalı ama mümkün olabildiği kadar almaya çalışıyoruz. Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi ise gramla. Yapabileceğimiz bir şey yok; ama canımız isteyince mecburen alıyoruz. Eskiden kiloyla alıp, çocuklarımıza götürüyorduk ama şimdi tane tane alıyoruz. 5 liralık alıyoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuştu.