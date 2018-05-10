KESK'ten ‘Her işyerine kreş' kampanyası

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Kreş ebeveyn ve çocuk hakkıdır. Her işyerine kreş” başlığıyla bir başlattığı kampanyayla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz, anadilinde, nitelikli, 7/24 açık, ulaşılabilir kreşlerin açılması çağrısında bulundu. Kampanya 12 Haziran’a kadar sürecek.

KESK’ten yapılan açıklamaya göre, kreş ve diğer çocuk bakım olanaklarının son derece sınırlı olduğu Türkiye’de, 0-6 yaş grubundaki çocukların yüzde 86,7’sine anneleri bakıyor. Bunun yanında zaten az sayıda olan kamu kreşleri bir bir kapatılıyor. 2004 yılında 419 olan kamu kreşi sayısı 2016 yılı itibariyle 56’ya inmiş durumda. Diğer yandan özel sektöre ait kreşlerin piyasa koşullarına terk edilmesi ve ücretlerinin çok yüksek olması, milyonlarca yurttaşın bu hizmeti alamamasına ve çocuk bakımının kadınların üzerine yıkılmasına neden oluyor.



Açıklamada, yasaların ve hükümet politikalarının çocuk bakımını cinsiyetçi bir bakış açısıyla ele aldığına dikkat çekilerek şöyle deniyor: “Hükümet bir yandan doğum oranlarını yükseltmek için kadınların bedenleri üzerinde tahakküm kurmak istiyor, diğer yandan doğan çocukların bakımı noktasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor. Kadınlara esnek, yarı zamanlı, kısmi süreli, ev eksenli gibi güvencesiz istihdam biçimleri dışında seçenek bırakılmıyor. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Çocukların doğumundan itibaren bakımı ve eğitimi için başta ebeveynler olmak üzere sosyal devletin tüm kurumlarının ortak sorumluluk alması gerekiyor.”

Talepler

Doğum izni sürelerinin yetersiz olduğuna da vurgu yapılan açıklamada, kampanyanın talepleri şöyle özetleniyor:

“Tüm kamu kurumlarında; 7/24 açık, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilinde, tam gün nitelikli eğitim ve bakım hizmeti sunan; çalışan kadınların değil, çalışanların çocukları için, denetimi Bakanlık tarafından yapılan bağımsız kreşler açılması zorunluluğu getirilmelidir.

»Dönüşümsüz ebeveyn izni hayata geçirilmelidir.



»Doğum izinleri yeniden düzenlenmeli; kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere en az 24 hafta doğum izni sağlanmalıdır.



»Yarım zamanlı istihdamdan vazgeçilmeli, tüm kamu çalışanları için tam zamanlı ve güvenceli istihdamın koşulları sağlanmalıdır.”



Kampanya boyunca her hafta perşembe günü sosyal medya etkinliği yapılacak, belediyelerle görüşülecek, işyerlerinde kokart takma, dilekçe verme eylemleri yapılacak. Muhalefet partilerine dosya da sunacak olan KESK, seçim programlarında çocuk bakımına dair vaatlerini kamuoyuyla paylaşmaları için siyasetçilere çağrıda bulunacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na faks çekilecek, tüm illerde kitlesel açıklamalar yapılacak.