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Ekonomi

KESK'TEN EKİM AYINDA BİRARAYA GELME ÖNERİSİ ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2010 16:32

-KESK'TEN EKİM AYINDA BİRARAYA GELME ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - KESK heyeti, hükümete toplu sözleşme yapmak üzere ekim ayında tekrar biraraya gelme önerisinde bulundu. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplu görüşmelerin başlamasından yaklaşık 2 saat sonra KESK heyeti toplantı devam ederken dışarı çıktı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, yaptığı açıklamada, toplantıda artık toplu görüşme döneminin kapatılması gerektiğini ifade ettiklerini ve toplu sözleşme yapma çağrısında bulunduklarını söyledi. Evren, bugün toplantıyı kapatıp referandumdan sonra ekim ayında toplu sözleşme yapmak üzere yeniden bir araya gelme önerisinde bulunduklarını kaydetti. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doğrultusunda toplantıya devam edilmesi gerektiğini dile getirdiğini anlatan Evren, bunun üzerine 300 liralık seyyanen zam talebini görüşmek istediklerini, bunun da kabul edilmediğini bildirdi. Evren, bu koşullarda gerçek bir toplu pazarlık yapmak mümkün olmadığı için görüşmeden ayrıldıklarını ve Bakan Yazıcı'dan tekliflerine getireceği yanıtı beklediklerini sözlerine ekledi. KESK heyetinin dışarı çıkmasının ardından toplantıya ara verildi.

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