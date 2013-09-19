KESK'ten Suriye eylemi: Savaş ataerkildir

KESK'li 25 kadın, sınırın hattındaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Suriye'deki olaylarda kadın ve çocukların en fazla bedel ödediğini anlatmak için eylem yaptı. Türkçe ve Kürtçe pankartlarla slogan atan kalabalık adına SES Genel Sekreteri Bedriye Yorgun, açıklama yaptı.

Suriye'de kadın ve çocukların en fazla zarar gördüğünü belirten Yorgun, "Biz kadınlar binlerce yıl erkek egemen zihniyetinin ürünü olan savaşlarda en ağır bedelleri ödeyenleriz. Savaş bizim için ölüm, yoksulluk, açlık, kıtlık, göç demek. Savaş bizim için cinayet, taciz ve tecavüz demektir. 2 yıldır yaşanan savaşla kan gölüne dönen Suriye'de yeni bir emperyalist müdahaleden kaygılıyız. Ne Suriye'de, ne Türkiye'de, ne de dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Yıllardır erkek egemen şiddeti ve savaşın doğrudan ilişkisini bilenler olarak barış için mücadele ettik, bedel ödedik ve bedeli ne olursa olsun bugün de barış olsun ve barış için ısrar ediyoruz" dedi.

Polis yoğun güvenlik önlemi aldı

Serêkaniyê kentine sınır olan M.Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Azadî Parkı'nda yapılan açıklama öncesi, çok sayıda çevik kuvvet ekibi polis, panzer, akrep ve TOMA araçlarıyla parkın etrafını adeta ablukaya aldı. Azadî Parkı'nın içinde yapılmak istenen açıklama, polislerce güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi üzerine parkın hemen yanında bulunan ve Serêkaniyê tarafının da göründüğü boş alanda yapıldı. Açıklamaya, KESK'li kadınların yanı sıra, BDP Ceylanpınar Kadın Meclisi, BDP Ceylanpınar İlçe Örgütü Yöneticileri, Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, belediye meclis üyeleri, Eğitim-Sen Ceylanpınar Temsilciliği ve çok sayıda mahalleli kadın katıldı. Açıklamadan önce "Savaş kadınlar için ölüm, yoksulluk, açlık, kıtlık, göç, taciz ve tecavüz demek", "Savaşa ve erkek şiddetine karşı yaşasın kadınların eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesi" pankartı açan kadınlar "Jin şer naxwazin", "jin, jiyan, azadî", "Kadınız, anayız barıştan yanayız" dövizlerini taşıdı.

'AKP teşvik ediyor'

Suriye'de 2 yıldan bu yana devam eden savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan sığınmacıların çok zor şartlarda ve kamusal destekten yoksun bırakıldığına dikkat çeken Yorgun "AKP Hükümeti başından beri Suriye'de yaşanan savaşta taraf olarak davranmıştır. En temel insani yardımların ulaştırılması için sınır kapılarını kapatırken, aynı sınır kapıları çeteler ve kadın tacirleri için yolgeçen hanına dönmüştür. Savaş çığırtkanlığı yapan AKP iktidarı, silahların gölgesinde kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen insanlık suçlarına ise sessiz kalarak adeta teşvik etmektedir" şeklinde konuştu.

Rojava'dan selam geldi

Suriye'ye yönelik yapılması planlanan emperyalist saldırıları kınadıklarını ifade eden Yorgun, Türkiye'nin Ortadoğu'da savaş çığırtkanlığından vazgeçerek, demokratikleşme için gerekli yasal ve anayasal tedbirler alması gerektiğini belirtti. Kadınların açıklama yaptığı sırada Serêkaniyê tarafında bir araya gelen bir grup Rojavalı zafer işaretleriyle açıklamaya katılanları selamladı.

Daha sonra eylemciler olaysız şekilde dağıldı.