-KESK'ten Arınç hakkında suç duyurusu ANKARA (A.A) - 07.12.2011 - KESK, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında, Memur-Sen Bursa Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmayla ''sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi'', ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''hakaret'' suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, beraberindeki KESK üyeleriyle birlikte adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Arınç'ın, Memur-Sen Bursa Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde yaptığı açıklamaları eleştirdi. Kamu emekçileri adına konuşma yetkisinin sadece Memur-Sen'e ait olmadığını söyleyen Özgen, ''Bütün konfederasyonların buna hakkı vardır. KESK'in ise Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'e göre 2 kat fazla konuşma hakkı vardır. Çünkü kamu emekçilerinin mücadelesini başlatan KESK'tir'' dedi. Konfederasyonun avukatı, daha sonra suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, Arınç'ın konuşmasından bölümler aktarıldı ve konuşmayla ''sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi'', ''görevi kötüye kullanmak'' ve KESK'in tüzel kişiliğine yönelik olarak ''hakaret'' suçlarının işlediği iddia edildi.