T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Keskin sirke küpüne zarar

Öfke nöbetleri ve diğer şiddetli heyecanlar, kalbi zayıf bazı kişilerde ölüme yol açabilecek kalp aritmisine neden olma riskini büyük ölçüde artırıyor.

24 Şubat 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, öfke nöbetleri ve diğer şiddetli heyecanlar, kalbi zayıf bazı kişilerde ölüme yol açabilecek kalp aritmisine neden olma riskini büyük ölçüde artırıyor. 

Öfkeyi yenmek elinizde

Kızgınlığa sebep olan hormon bulundu

Yale Üniversitesi'nde kalp defibrilatörü (kalp ritmini düzenleyen cihaz) takılan 62 hasta üzerinde yapılan ve 3 yıl süren araştırmada, deneklerde öfke nöbetinin neden olduğu ve hastaların ölüme kadar varabilecek aritmi krizine yakalanmalarına yol açması muhtemel kalp elektriği düzensizliğinin diğer hastalardan 10,8 kat fazla olduğu görüldü.

American College of Cardiology tıp dergisinde de yayımlanan araştırmada, hekimler elde ettikleri sonuçların kalp elektriği düzensizliğine yol açan bir duygunun, ani ölüme neden olabilecek strese bağlı bir mekanizma olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

American College of Cardiology'ye göre, her yıl ABD'de 400 binden fazla kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiriyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24