Keskin sirke küpüne zarar

Yale Üniversitesi'nde kalp defibrilatörü (kalp ritmini düzenleyen cihaz) takılan 62 hasta üzerinde yapılan ve 3 yıl süren araştırmada, deneklerde öfke nöbetinin neden olduğu ve hastaların ölüme kadar varabilecek aritmi krizine yakalanmalarına yol açması muhtemel kalp elektriği düzensizliğinin diğer hastalardan 10,8 kat fazla olduğu görüldü.American College of Cardiology tıp dergisinde de yayımlanan araştırmada, hekimler elde ettikleri sonuçların kalp elektriği düzensizliğine yol açan bir duygunun, ani ölüme neden olabilecek strese bağlı bir mekanizma olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.American College of Cardiology'ye göre, her yıl ABD'de 400 binden fazla kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiriyor.