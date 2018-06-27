"Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı; desteklemek beni çok mutlu ederdi"

Galatasaray'ın gol kralı oyuncusu Bafetimbi Gomis, sporseverlerle İstanbul'da bir araya geldi. Dünya Kupası hakkında açıklamalar yapan Fransız yıldız "Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, bir sporsor firmasının düzenlediği Dünya Kupası etkinliğine katıldı. Turnuvanın daha önceki organizasyonlara göre hayli farklı ve sürprizli olduğunu söyleyen Gomis; Fransa, Brezilya ve Almanya gibi takımların çok zorlandıklarını vurguladı. Dünya Kupası'ndaki favorisinin, ülkesi Fransa olduğunu belirten başarılı forvet, ailesinin kökenleri sebebiyle Senegal'i desteklediğini de ifade etti.

Gomis, Galatasaraylı oyuncuların Rusya performansları ve A Milli Futbol Takımı hakkında "Tabii ki bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'nin de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi. Galatasaray'daki üç takım arkadaşımın Dünya Kupası'ndaki bireysel performansları ise hayli başarılıydı. Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'nun takımları üst turlarda başarılı sonuçlar almaya devam edebilir. Younes Belhanda'nın formasını giydiği Fas ise hayli zor bir grupta olmasına rağmen başarılı performans sergiledi. Belhanda da takımının başarılı oyuncuları arasındaydı" şeklinde konuştu