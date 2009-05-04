Keşke sosyal pazar ekonomisi kurallarına uyulsaydı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sosyal pazar ekonomisinin çok başarılı bir model olduğunu, mevcut ekonomik krizin sosyal pazar ekonomisinin kurallarına uyulmadığı için ortaya çıktığını savundu.



Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) bugün başkent Berlin'de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 60'ıncı, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının da 20. yılı vesilesiyle düzenlediği bir toplantıda konuştu.



Konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomik krize değinen Merkel, ekonomik krizi atlatmak için ülkedeki her bir kişinin çabasının gerekli olduğunu belirterek, "Uluslararası finans piyasalarında herkes sosyal pazar ekonomisi kurallarına uysaydı, mevcut kriz meydana gelmezdi" şeklinde konuştu.



Dünyadaki ekonomik ve mali sistemlere uluslararası alanda bir düzen getirilmesi gerektiğini ifade eden Merkel, sadece bu sayede benzer krizlerin gelecekte de yaşanmasının önlenebileceğini kaydetti.



"Serbest pazar ekonomisi refah sağlamak için harika bir araç, ancak değerlerin korunması karşısında kör" diyen Merkel, bu nedenle düzenin korunması konusunda devlete ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

