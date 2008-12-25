'Keşke Özgü'nün rolünü ben oynasaydım'

Bir ara oyunculuk yapan ancak albümleri nedeniyle bu konuyu ikinci plana atan Gülben Ergen, Özgü Namal'ın Mutluluk filminde canlandırdığı Meryem rolüne çok özendiğini söyledi.



Yüksel Aytuğ ile Doğa Rutkay'ın birlikte sundukları Medyatik programına konuk olan Gülben Ergen, "Bu rol bana yakışırdı" dediği karakteri açıkladı.



Son dönemdeki filmler içinde en çok Mutluluk filminde Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem rolünü oynamayı isteyeceğini ifade eden Ergen, "Mutluluk filminde Özgü Namal'ın rolünü çok beğendim, çok etkilendim. Beni çok zorlayacak, çalışmamı gerektirecek, hırpalayacak çok zor bir roldü. Özgü'yü çok beğendim, kendisine de telefon edip söyledim. Müthiş oynamıştı" diye konuştu.

