-KESK'E KADIN BAŞKAN ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - KESK'te 8-9 Ocakta düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'un ardından Genel Başkanlığa Döndü Taka Çınar, Genel Sekreterliğe Kasım Birtek getirildi. KESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen MYK'nin bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımı yapıldığı belirtildi. Buna göre, Genel Başkanlık görevine Döndü Taka Çınar, Genel Sekreterlik görevine Kasım Birtek getirildi. Mali Sekreter Yaşar Gül, Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek, Basın-Yayın Sekreteri Hamide Yiğit, Kadın Sekreteri Canan Çalağan, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri İlhami Şahbaz oldu.