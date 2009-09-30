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Keşke herkesin Gülben gibi rakibi olsa!

Hülya Avşar, doğum yapan Gülben Ergen'i ikinci kez ziyaret ettikten sonra, Ergen'le ilişkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2009 03:00

Hülya Avşar, Gülben Ergen'in Ares ile Güney bebeklerini ikinci kez ziyaret ettikten sonra Ergen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen'in Boğazköy'deki evine gidip, ikizlerle hediye götüren Hülya Avşar, 'rakibiyle' ilgili hislerini şöyle ifade etti: İyiliğini unutmam. "Eskiden Gülben ile sürekli karşılaştırılıyorduk ve bu durum hoşuma gidiyordu Keşke herkesin Gülben gibi rakibi olsa! Biz Gülben ile dost olmayabiliriz ama birbirimizi severiz. Annem öldüğü zaman Gülben'in yaptıklarını unutmam mümkün değil. İkizlerini görmeye gittiğimde beni çok iyi ağırladı. Gülben sevecen bir kadındır zaten..."

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