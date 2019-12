'Keşke daha önce evlenip çocuk sahibi olsaydım'

Bazen deli miyiz biz diyorum

İkinci Bahar’da Ulaş, Gora’da Robot 216, Arog’da Taşo, İstanbul Masalı’nda Demir, Canım Ailem’de Ali karakterleriyle sevdirdi kendini... Habertürk'e konuşan Ozan Güven, üç ay sonra da ‘Yahşi Batı’da Lemi Galip olarak çıkacak izleyicilerin karşısına.‘Yahşi Batı’nın setinde gazete kurken öğrendimilk 100’ün içine giremediğimi. Moralim bozuldu. Baktım Cem (Yılmaz) 98’ten girmiş listeye. Bir daha komedi filmlerinde oynamamaya karar verdim.Önce rakibi tanımak lazım... Kıvanç Tatlıtuğ...Hayır, bunu kabul edemem... Benim acilen aşk filmlerinde oynamam gerekiyor; hayır, hayır!(Kahkahalar) Evet, işte hatamı buldum! Eşcinsel robot! Şaka bir yana, eğer o diziden sonra sürekli o tip adamları canlandırmış olsaydım, şimdi oyunculukla ilgili farklı bir algımolurdu.Bunun şansla ilgisi yok. Projeye başlarken ben de kafa patlatıyorum. Kiminle oynayacağım, yönetmen, yapımcı kimolacak; hangi kanal, senaryoyu kim yazıyor... Bunlar üzerinde ben de düşünüyorum ve ona göre değerlendirme yapıyorum. Yani bunun şansla ilgisi yok.Bilemiyorum, benim iyi projeler içinde olmamın nedeni ayakkabılar... Ayakkabı dükkânım sayesinde gayet sabırlı davranabiliyorum.Nesi tuhaf.. Öğrenciyken satıyordum sonra ortak oldum. Allah’a şükür işler de iyi.Evet... ‘Yahşi Batı’yı ‘Arog’ çekilirken konuşup üzerine geyik yapıyorduk. ‘Kovboy olsak ya’ diyorduk. Hayal gerçek oldu. Şimdi de Uzakdoğu versiyonunu konuşuyoruz. Belki o da gerçek olur.Problemim, popüler olduğumu düşündürmeleri... Popülerliği sevmem. Yanlış anlaşılmasın; bir mekâna girdiğimde gözlerin bana çevrilmesinden hoşlanmıyorum. Hatta kasılıyorum, kahvemi rahat rahat içemiyorum. Daha bitmedi sorunlarım... Oyunculuk yapayım ama onun öncesi, sonrası olmasın istiyorum.Şu demek; provası olmasın, denemesi olmasın, çıkıp oynayalım. Sonrasında röportaj olmasın, televizyon programı olmasın, bana bir şey anlattırmasınlar. Diyorlar ki, “Oynadığın filmi anlat.” Ben nasıl anlatayım o filmi, oynadım ya!Gülüyor) Ben de gerçekten beni kimse izlemeyecek zannediyordum. Nereden bileyim tümTürkiye izleyecek bunları. Bilmiyordumişin bu kadar büyüyeceğini.Oğlum şu an dolapta, okula gitmemek için saklanıyor. Dolapta takılırsa, okula gitmeyeceğini sanmakla meşgul. Diyorumki, “Keşke daha önce evlenip daha önce baba olsaydım.”Aslında bütün anne babalar aynı hatayı yapıyor. “Çocuğumun bana benzemesini istiyorum, ben yaramaz değildim, o da olmasın” diyorlar. Durum böyle değil, bunu unutun. Ali Ateş’in benim karakterimle ilgisi yok, bunu anladığımdan beri daha normal davranmaya başladım.Zannediyor ki, herkes televizyona çıkıyor. Eve biri geldiğinde “Hangi dizide oynuyorsun?” diye soruyor.Daha çok küçüktüm ve bir düğündeydim. Bana sürekli taklit yaptırıyorlardı. O görüntüleri izlediğimde kendimden nefret ettim. Aynaya bakıp, “Ne salak bir şeysin sen” diyordum. Şimdi de değişen bir şey yok.Orası daha kopuk tabii... Çocukken oynadığımız ‘dışın dışın’ kovboyculuğu, şimdi en kıyak kostümlerle oynuyoruz ve oynarken kimse bizimle dalga geçmiyor. Ama bir an geliyor, durup etrafa bakıyorum, “Ya ben ne yapıyorum, biz deli miyiz, bu insanlar deli mi?” diye soruyorum.Etrafta oyuncu olmaya heveslenmiş bir sürü amatör görüyorum. Bizim verdiğimiz emeğe bakınca, bu utanılası görünüyor. Geçenlerde bir bankacı kadın işini bırakıp oyuncu olmaya karar verdiğini söyledi. Çok sinirlendim. Oyunculuk, kendi işinden sıkılıp yapılacak bir iş değil.Son 10 yılda gerçekten güzel bir Türk filmi izlemedim. Çünkü bizim filmlerimizin kurgu sorunu var. Kurgu yapan ama işini seven kimse yok. Herkes yönetmen olmaya çalışıyor. Yurtdışında en vasat filmi bile izlettiren şey, kurgusu ya da montajının iyi olmasıdır.