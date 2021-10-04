Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Yandaş sendikacılar, yüzde 1 barajı hukuksuzluğuna dayanan bir örgütlenme faaliyeti yürütmektedir. 'Falanca sendika yüzde 1 baraj altında kaldı, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için bize üye olun' türünden sözlerle yalana, dolana, hileye başvurulmaktadır" açıklaması yaptı.

KESK, yaptığı yazılı açıklamada, bazı memur sendikalarının yüzde 1 barajını kullanarak örgütlenme faaliyeti yürüttüklerini iddia etti. Yüzde 1 barajının hukuksuz olduğu öne sürülen açıklamada, "Yüzde 1 barajının arkasına saklananların yalanlarına itibar etmeyin" denildi.

KESK’in yazılı açıklama şöyle:

"Hileye başvurulmaktadır"

“2022-2023 yıllarını kapsayan 'toplu sözleşme' süreci, altı milyon kamu emekçisi ve emeklisi için ağır kayıplarla sona ermiştir. Ancak yandaş konfederasyona bağlı sendika yöneticileri, 'satış sözleşmesi' niteliğindeki mutabakatı 'bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık' gibi tamamen gerçek dışı sözlerle övmeye devam etmektedir. Söz konusu sendikacılar, bununla da kalmayıp yüzde 1 barajı hukuksuzluğuna dayanan bir örgütlenme faaliyeti yürütmektedir. Bunun için ya 'Sadece Memur Sen'e bağlı sendikalara üye olanlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanacak' ya da 'Falanca sendika yüzde 1 baraj altında kaldı, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için bize üye olun' türünden sözlerle yalana, dolana, hileye başvurulmaktadır.

"KESK'in baraj altında kalan tek sendikası DİVES"

Öncelikle örgütlenme çalışması adı altında göz göre yalana, dolana, hileye başvuranları kınıyoruz. KESK'in yüzde 1 barajı hukuksuzluğundan etkilenen bağlı tek sendikası bulunmaktadır. O da söz konusu hukuksuzluğa karşı daha ilk günden dava açan Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası’dır. Son mutabakata ise 2021'de 400 TL olarak ödenecek olan toplu sözleşme ikramiyesinden, sadece kurulu olduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'den fazlasını üye kaydeden sendikalara üye olan kamu görevlilerinin yararlanması hükmü eklenmiştir. Böylece 192 sendikaya üye 56 binden fazla kamu emekçisi, daha sadece farklı sendika seçtikleri için cezalandırılmak istenmektedir.

"Yalanla dolanla örgütlenme çalışması"

Buna göre; toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma bakımından, sendika üyesi kamu emekçileri açısından yüzde 1 gibi bir baraj konulmasının hiçbir karşılığı yoktur. Bir kez daha uyarıyoruz. Yasanın emredici hükmüne rağmen bu ayrımcı düzenlemeyi uygulayanlar ve bu hukuksuzluğa sırtını dayayan, yalanla dolanla 'örgütlenme çalışması' yürütenler suç işlemektedir." (ANKA)