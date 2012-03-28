KESK eylemcilerine sert müdahale!

KESK'in Ankara'da düzenleyeceği 4+4+4 protestosu için yurdun dört bir yanından Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan otobüsler polis tarafından durduruldu. Ankara Valiliği eylemin engelleneceğini açıklasa da gerginliğin tırmanmasının ardından otobüslerin başkente girmelerine izin verildi. Özellikle Ankara ve İzmir'de polisin eylemcilere sert müdahalesi gözlerden kaçmadı.

Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) tarafından 4+4+4 kesintili eğitim yasa teklifine tepki olarak 28-29 Mart tarihlerinde il örgütlerinin de katılacağı kitlesel basın açıklaması, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle engellendi. Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan sendika üyelerinin otobüsleri durduruldu ve başkente gitmelerine izin verilmedi. Sendika üyelerinin Ankara'ya ulaşmalarını önlemek için seyahat ettikleri otobüsler, evrak eksiklikleri gerekçe gösterilerek parklara çekildi. Kimi yerlerde otobüslerde "ceset torbası bulunmaması" gerekçe gösterilerek engellemede bulunuldu. Sendika üyelerinin durumu protesto etmeleri de polisin müdahalesiyle karşılaştı. İzmir'de polis, sendika üyelerine karşı cop kullandı.

İzmir'de coplu "önlem"

KESK'in düzenleyeceği 4+4+4 mitingi için Ankara'ya gitmek üzere saat 01.30 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan DİSK ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerinin de bulunduğu 500 kişilik topluluk, evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Polis, yurttaşları Ankara'ya taşıyacak otobüsleri, evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle trafik otoparkına çekti. Bunun üzerine, Cumhuriyet Bulvarını araç trafiğine kapatarak yürüyüşe başlayanların önünü çevik kuvvet polisleri ve TOMA araçları kesti.

Yürüyüşü engellemek isteyen polis sendika ve sivil toplum kuruluşu üyelerine copla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından durdurulan grup, yaklaşık 1 saat boyunca Fevzi Paşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Gruptakiler, müdahaleye "Faşizme karşı omuz omuza", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak tepki gösterdi. Son olarak KESK'in Ankara merkezi ile görüşen topluluk üyeleri, yolu trafiğe açtı, eylemlerini Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube önünde sürdürme kararı aldı. KESK İzmir Şubesi Genel Sözcüsü Ramiz Sağlam burada yaptığı açıklamada, "4+4+4 teklifi ve kamu görevlileri sendikalarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına tepki amacıyla Ankara'da düzenlenecek olan mitinge katılmak için toplandık. Polis gidişimizi engelliyor. Gerekirse yola yaya gideriz" dedi.

Öte yandan, kimliği belirsiz alkollü 2 kişi ile grup arasında tartışma yaşandı. Polis alkollü olduğu gözlenen 2 kişiyi buradan uzaklaştırdı.

Adana'da 90 kişi gözaltına alındı

Adana'da KESK'in Ankara'da düzenleyeceği 4+4+4 eylemi için yola çıkan Eğitim-Sen üyelerinin bulunduğu otobüsler polis tarafından kimlik kontrolü gerekçesiyle Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Polisin, otobüslerin hareket etmesine izin vermemesi üzerine yaklaşık 90 kişi "Faşizme karşı omuz omuza", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak durumu protesto etti. Polisin sendikalıların yola çıktıkları otobüsleri bağlaması üzerine, bu duruma karşı çıkarak otobüsleri göndermek istemeyen 90 kişi gözaltına alınarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'da da geçit yok

Bursa'da da yasa teklifini protesto eylemine katılmak için Ankara'ya gitmeye çalışan KESK üyeleri polisin engeliyle karşılaştı. Yaklaşık yüz KESK üyesi Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 00.00'da toplandılar. Polis tarafından yurttaşları Ankara'ya taşıyacak olan otobüslerin şehir merkezine girilmesine izin verilmedi. Bulundukları yerde bekletilen ve gitmelerine izin verilmeyen KESK üyeleri ise çevreden topladıkları kağıt ve tahta parçalarını yakarak etrafında halay çekti.

Polisle yaptıkları görüşmede Ankara Valiliği'nce yapılacak eylemin yasaklandığı ve "her hangi bir olay çekmemesi için gidişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği" yanıtını alan KESK üyeleri, yapılanın kanunlara aykırı olduğunu, valilik kararının yargı kararı değil, idari karar olduğunu vurguladı. KESK üyeleri, "seyahat özgürlüğümüzü kısıtlıyorsunuz, alınan karar mahkeme kararı değil, sizleri dinlemeyeceğiz. Hakkımızda rapor tutup gereken yerleri şikayetinizi bildirin" dediler. Polis, yapılan engellemenin yasal olmadığı hatırlatmalarına rağmen KESK üyelerine izin vermedi.

Antalya'da engellendiler

Antalya ve Alanya'dan da eyleme katılmak için otobüslerle yola çıkan KESK üyeleri, polis tarafından engellendi. Antalya'da Anafartalar Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta durdurulan KESK üyelerinin Ankara'ya gitmelerine izin verilmedi. Alanya'da ise toplandıkları Saray Mahallesinde bekletilen ve gitmelerine izin verilmeyen sendika üyeleri maruz kaldıkları hukuksuzluğu protesto etti. Alanya'da polis, sendika üyelerinin gitme ısrarı üzerine otobüslerin evraklarına el koydu.

Antalya'da engellemeler üzerine yolun bir kısmını trafiğe kapatarak oturma eylemi yapan sendika üyeleri, "Faşizme karşı omuz omuza", "AKP halka hesap verecek", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları attı. Daha sonra Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, basın açıklaması yaparak şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gitmeye çalışan kamu emekçileri gördüğünüz gibi bütün illerde bulundukları yerden çıkartılmamıştır. Bu şunu gösteriyor; AKP, kamu emekçilerinin gücünden KESK'in gücünden korkmaktadır, çekinmektedir. Muhalefet edilmesini istememektedir. Dolayısıyla bu diktatörlük rejimlerinde görülebilecek, faşizan uygulamayı şiddetle kınıyoruz."

Basın açıklaması sırasında KESK üyesi bir kişi ile polis arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Kısa sürede kontrol altına alınan olay büyümeden sonlandı. Basın açıklamasının ardından kısa bir süre bekleyen sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Alanya'da bekletildiler

Alanya'da sendika üyeleri, "Yılgınlık yok direniş var, direnen direne kazanacağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar attı. Açıklama yapan Eğitim-Sen Alanya Şube Başkanı Ali Koca, "AKP'nin ileri demokrasisi bizleri engelledi. Protesto ettiğimiz yasa halkın çıkarlarına ters bir yasaydı. Temel eğitim paralı hale getirilmek istenmekte. Okullar birer ticarethaneye çevrilmek istemektedir. Mecliste çıkacak yasaları protesto etmek için çıkmış olduğumuz yolda polis tarafından engellendik. Hani ileri demokrasi vardı. Uzaya çıkacaktık, Alanya'dan bile dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Ali Koca'nın açıklamalarının ardında bir süre bekleyen grup, saz çalıp şarkılar söyledikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Konya'da da geçit yok

Konya'dan Ankara'ya hareket eden KESK üyeleri de polis engeliyle karşılaştı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı bildirilen sendika üyelerinin Ankara'ya gitmelerine izin verilmeyeceği söylendi. KESK'liler bu kararı alkış ve sloganlarla protesto etti. Sendika üyelerini Ankara'ya taşıyacak otobüslere de araç sigortasının günü geçtiği için ceza kesilerek, otoparka çekildi. KESK'liler, "Kimse bizi yıldıramaz", "Kahrolsun faşizm" sloganları attı. Açıklama yapan Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Cebrail Bektaş, bakanlık kararını protesto etti.

İstanbul da başkente gidemedi

4+4+4 sistemiyle ilgili Kadıköy'de Eğitim Sen 2 Nolu şube ve sivil toplum örgütleri ile öğrenci velilerinin eylemi vardı. Ellerinde meşaleler taşıyan grup Altıyol'dan İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Akşam saat 19.00 sıralarında Altıyol'da toplanan grup, ellerinde meşalelerle İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Grupta okuldan çıkıp anne babalarıyla eyleme katılan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla yeni düzenlemeyi protesto etti. Gruptakilerden bazıları da yapılan düzenlemenin ideolojik olduğunu belirtip, yeni sisteme karşı olduklarını söyledi.

Polis gruptaki temsilcilerle yürüyüş güzergahını tramvay yolu olarak belirledi. Ancak grup yürüyüşün bir kısmından sonra tramvay yolundan çıkıp araçların seyrettiği caddeye girince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ancak polis gruba bir müdahalede bulunmadı; yürüyüş İskele Meydanı'nda sona erdi. Yapılan basın açıklamasında, planlanan düzenlemenin eğitim için yanlış olduğu ve bu düzenlemeye karşı çıkılacağı ifade edildi.

KESK'ten açıklama

Alınan karar sonrası KESK'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Bilinmelidir ki, kamu emekçilerinin kitlesel basın açıklaması yapmasının önünde hiçbir yasal engel yoktur. Yıllardır konfederasyonumuz, sendikalarımız tarafından gerçekleştirilen miting, basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerimize güvenlik güçleri müdahale etmediği sürece hiçbir olay

yaşanmamıştır.

Gerek çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, gerekse sendikal alana yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemelerden doğrudan etkilenecek olan geniş kesimlerin tepkilerini alan eylemleri ile göstermek istemesinden daha doğal bir yol yoktur. Kent meydanlarının barışçıl bir şekilde, demokratik tepkilerini ifade etmek isteyenlere kapatılmak istenmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Valiliğin yasaklama kararı anayasaya, evrensel insan hakları ilkelerine ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara aykırıdı." İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı Ankara Valiliği'nden dün eylemin yapılmasına izin verilmeyeceğine dair açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 69648 sayısıyla illere gönderdiği genelgeyle KESK'lilerin otobüslerinin illerden yola çıkışına izin vermeme kararı aldı. KESK bu tutumun, temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu vurgulayarak, kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bir an önce sonlandırmaya çağırdı.