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KESK, TUTUKLANANLARIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A)

17 Ekim 2010 16:11

-KESK, TUTUKLANANLARIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine yönelik kitlesel tutuklamaların kaygı verici olduğunu belirterek, ''Demokratik sürecin başlaması için derhal gerekli tedbirler alınmalı, tutuklananlar serbest bırakılmalıdır'' dedi. Evren, yaptığı yazılı açıklamada, başta Kürt sorunu olmak üzere temel sorunların çözümü için tarihi zemin ve olanaklar yakalandığını, bunun heba edilmesinden endişe duyduklarını belirtti. Siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine yönelik kitlesel tutuklamalar olduğunu, tutuklananlar arasında sendikalarının üye ve yöneticilerinin de bulunduğunu hatırlatan Evren, şunları kaydetti: ''Tutuklamalar her ne kadar yargı sürecinin bir parçası olarak değerlendirilse de siyasal atmosfer ve devlet politikalarından ayrı ele alınamayacağı da açıktır. Kürt sorununun şiddet olmadan ve siyasal yollarla çözülmesi gerektiği konusunda devletin neredeyse tüm kurumlarında ağırlıklı bir görüşün oluştuğu süreçte bu türden tutuklamalar çelişkidir, kaygı vericidir. Bu açıdan yarın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma kritik bir öneme ve içeriğe sahiptir. Demokratik sürecin başlaması için derhal gerekli tedbirler alınmalı, tutuklananlar serbest bırakılmalıdır.''

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