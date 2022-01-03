KESK, TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacak: 'Yaptığı her açıklama şüphe barındıran bu kurumun açıklamaları kimseyi ikna etmemektedir'

KESK Ankara Şubeler Platformu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, kurum yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. TÜİK'in önüne siyah çelenk bırakmak isteyen KESK, "Her türlü ekonomik verinin belirlenmesinde TÜİK rakamları esas alınmakta, ancak yaptığı her açıklama şüphe barındıran bu kurumun açıklamaları kimseyi ikna etmemektedir" açıklaması yaptı.

KESK Ankara Şubeler Platformu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sermayeye değil emekçiye bütçe" "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Osman Özyurt, TÜİK yöneticileri hakkında enflasyon rakamlarını olduğundan düşük gösterdikleri için suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Amacı, sonuçları sayılarla gizlemek haline dönüşmüştür"

"TÜİK, güvenilirliğini kaybetmiş, yaptığı açıklamalar toplumun hiçbir kesiminde itibar görmeyen bir kurum haline dönüşmüştür. Yaptığı istatistik çalışmaları, 'iki kişiden sadece birisi tavuk yerken kişi başına yarım tavuk düşüyor' mantığına saplanmış; amacı, sonuçları sayılarla gizleyerek göz boyamak haline dönüşmüştür.

Asgari ücretten, tüketim malzemelerine, kira artışından maaşlarımızın belirlenmesine, vergi artışlarından trafik cezalarına kadar her türlü ekonomik verinin belirlenmesinde TÜİK rakamları esas alınmakta, ancak yaptığı her açıklama şüphe barındıran bu kurumun açıklamaları kimseyi ikna etmemektedir.

"Bizleri açlık sınırının çok altında bir hayata mahkum etmektedir"

Biz kamu emekçileri, yıllardır toplu sözleşme masalarında satış sözleşmelerinde yüzde 3'lük, yüzde 5'lik zam oranlarına mahkûm edilirken ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ yalanıyla enflasyon farkı aldatmacasına teslim edildik. Uzun yıllardır almış olduğumuz zamlar, aslında maaş artış zamları değil TÜİK’in manipülatif enflasyon rakamlarına sabitlenmiş bir maaş düzenlemesinin sonucudur. Ve hepimizin bildiği üzere açıklanan bu veriler bizleri, gerçeklikten uzak açlık sınırının çok altında bir hayata mahkum etmektedir.

Ne hikmetse yılın son aylarında düşük, hatta negatif çıkan enflasyon rakamlarının maaşlarımızın bir nebze de olsa artışına nasıl engel teşkil ettiğini hayretle izlerken günümüzde artık gizlenemeyecek hale gelmiş olan rakamların, geçmiş yıllardan çok olsa dahi gerçekle uzaktan yakından ilgilisi olmadığını biliyoruz.

"Toplumun yüzde 93'ünün güvenini kaybetmiş"

Bildiğimiz bir başka şeyse ortada yalnızca bir gerçek olduğu ve o gerçeğin rakamlarınız değil yoksulluk olduğudur. Bununla birlikte enflasyon rakamlarının hesaplanış biçimindeki usulsüzlükler, 'pinpon toplu veri sepetlerinden' belirlenen oranlar, internet üzerinden en ucuz fiyatlar seçilerek veriler yaratıldığı, bunun neticesinde istenen her rakamı belirleyen TÜİK, vatandaşların yüzde 93'ünün güvenini kaybetmiş; yaptığı iş, ekonomik felaketin müsebbibi olanların minarelerine kılıf hazırlamak olan bir kuruma dönüşmüştür."

Açıklamanın ardından "Rakamlar yalan yoksulluk gerçek" yazılı siyah çelengi TÜİK önüne bırakmak isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi. Siyah çelenkle yürümek isteyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. (ANKA)