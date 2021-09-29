KESK'ten 'barınamıyoruz' eylemi yapan öğrencilere destek: Baskılara son verilmeli, talepleri karşılanmalıdır; sorun KYK yurtlarının yetersizliğidir

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), barınma sorunu yaşayan öğrencilerin eylemlerine destek verdi. Yapılan açıklamada, “Barınma; tıpkı yeme, içme gibi en temel ihtiyaçtır. Öğrencilere yönelik baskılara son verilmeli, talepleri karşılanmalıdır” denildi.

KESK, barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Barınma hakkının önüne kalın duvarlar örülmüştür"

"Sorun apaçık ortadadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kapasitesinin yetersizliği, özel yurtların ve ev kiralarının pandemi ile fahiş oranlarda artması yüz binlerce üniversite öğrencisini en temel insani ihtiyaç ve hakkı olan barınma hakkının önüne kalın duvarlar örülmesini de beraberinde getirmiştir.

Dolayısıyla yapılan her üç başvurudan birisinin geri çevrildiği, öğrencilerin seslerini duyurmak için parklarda, bahçelerde, banklarda sabahlamak zorunda bırakıldığı koşullarda ‘Dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız’ gibi sözlerin hiçbir karşılığı yoktur.

"Nefret dilinin altında sermaye, tarikat-cemaat yanlısı politik tutum yatmaktadır"

Öte yandan öğrencilerin bugün daha yakıcı bir şekilde hissettiği yurt-barınma sorunu mevcut iktidarın emeğe, emekçi kesimlere yaklaşımından ve ideolojik-politik tercihlerinden bağımsız değildir. En temel hakları olan barınma hakkı için mücadele eden öğrencilere ve onların haklı taleplerini sahiplenenlere yönelik nefret dilinin ve hedef göstermenin kaynağında yıllardır sürdürülen işte bu özel sermaye, tarikat-cemaat yanlısı ideolojik-politik tutum yatmaktadır.

Bir kez daha altını çiziyoruz. Barınma tıpkı yeme, içme gibi en temel ihtiyaçtır. Öğrencilere yönelik baskılara son verilmeli, talepleri karşılanmalıdır. Öte yandan barınma-yurt talebi sadece çaresiz bırakılan üniversite öğrencilerinin ve ailelerinin değil, kamu kaynaklarının halk yararı için kullanılmasını, parasız, bilimsel, laik bir eğitim ve demokratik- özerk üniversite demokratik bir Türkiye isteyen herkesin talebidir.

KESK olarak bu taleplere sahip çıkmaya, en temel ihtiyacı ve hakları olan barınma hakkı için mücadele eden öğrencilerin yanında yer almaya devam edeceğiz." (ANKA)