KESK, oturma eylemi yapan kişileri binadan çıkardı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 1 yıldır genel merkez binasında oturma eylemi yapan Nuriye Gülmen ve bir grup kişinin eşyalarını bina dışına çıkardığını açıkladı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve arkadaşları, sendikanın ihraçlara yeterli tepki göstermediğini ifade ederek Kasım 2017 tarihinden bu yana genel merkez binasında oturma eylemi yapıyordu. KESK ise konfederasyon olarak bu suçlamaları kabul etmemekte ve grubun konfederasyon genel merkezini, kendilerinden izin almaksızın, Kasım 2017 tarihinden bu yana fiili olarak kullanmasını işgal olarak nitelendiriyordu.

KESK’in konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"24 Kasım 2017 tarihinden bu yana KESK içerisinde faaliyet yürüten bir sendikal anlayışın başlattığı oturma eylemi, KESK'in karar organı olan KESK Genel Meclisi'nin 16-17-18 Şubat tarihinde yapılan 2. Olağan toplantısında belirlediği tutum ve bağlı iş kolu meclislerimizin kararlarında da ifade edildiği üzere kabul edilemez olup, gerekli tutum alınmıştır.

Bugüne kadar söz konusu anlayış ile birçok görüşme gerçekleştirilmiş olmasına rağmen konfederasyonumuza ve bağlı iş kollarımızın şubelerine ve yöneticilerine yönelik karalama kampanyaları ve iftiralar devam etmiş, konfederasyon çalışanlarımıza yönelik sataşmalar, sözlü taciz, mobbing bu süre boyunca hiç kesilmemiş, son zamanlarda giderek artmıştır. KESK emekçilerinin ve yöneticilerinin çalışma koşullarını neredeyse imkansız hale getiren bu "oturma eylemi"ne karşı tutum almak zorunlu hale gelmiştir. Eylemi gerçekleştiren kişilerin konfederasyon genel merkezinde olmadığı esnada, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü, toplantı salonuna getirilen eşyaları itinayla toplanıp paketlenerek almaları için bırakılmıştır.

KESK, hiçbir kişi veya anlayışın dayatmalarına taviz vermemiştir; bundan sonra da hiçbir anlayışın KESK Genel Merkezi'ni ve bağlı iş kollarımızın genel merkezleri ve şubelerini kendi faaliyetleri için bu tür yöntemlerle kullanmasını kabul etmeyecektir.

KESK Merkez Yürütme Kurulu'nun, konfederasyonumuz tüzüğünde açık biçimde tariflenmiş olan demokratik karar alma süreçlerinin işletilmesiyle alınan kararları uygulamaya kararlıkla devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Nuriye Gülmen de konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"KESK Genel Merkez binasında 'KESK tüm ihraçlara sahip çıkmalıdır' talebiyle başlatılan eylem bir yıldır sürüyordu. Bugün KESK yürütmesi eşyalarımızı kapının önüne çıkarmış ve polis çağırmış. KESK Genel Merkezi binasının önünde gözaltı araçları var. Dostlarımızı desteğe bekliyoruz."