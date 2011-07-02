-KESK OLAĞAN GENEL KURULU'NDA PROTESTO ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Bir grup kadın, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezinde bir süre önce yaşandığı iddia edilen ''taciz'' olayına ilişkin konfederasyonun tavrını, genel kurulun yapıldığı salonun önünde protesto etti. KESK Olağan Genel Kurulu'nun yapıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu önünde toplanan kadınlar, ''bir KESK yöneticisinin sendika çalışanı bir kadını taciz ettiği öne sürülen olay''a ilişkin basın açıklaması yaptı. Üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiği belirtilen söz konusu olayda ''kadın beyanı esastır'' ilkesinin rafa kaldırıldığı savunulan açıklamada, olağanüstü kongre sürecine gidilmesinin ana nedeni olan konunun, olağanüstü kongrede ''malum mesele'' olarak görünmez kılındığı ileri sürüldü. Daha sonra işletilmeye çalışılan disiplin sürecinde örgütün sağlıklı bilgilendirilmediği savunulan açıklamada, olaya ilişkin hazırlanan disiplin kurulu raporunda konunun muhatabı kadının adı afişe edilirken, erkeğin adının geçirilmediği belirtildi. Açıklamada, aynı yaklaşımın KESK'in Olağan Genel Kurulu'nda da devam ettiği ifade edilerek, ''En başından bugüne kadar emeğimizle kurulan KESK'teki bu erkek egemen söze, pratiğe, cinsiyetçi politikalara karşı isyandayız. İtirazımız var'' denildi. Kadınlar, açıklamanın ardından olağan genel kurul çalışmalarına katılanlara söz konusu olaya ilişkin bildiri dağıttı. O