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KESK: KHK'larla 150 bin kamu çalışanı ihraç edildi

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,(DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) son 1 yılda 150 bin kamu çalışanın ihraç edildiğini söyledi

29 Ağustos 2017 18:14

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,(DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye\'de Kanun Hükmünde Kararname\'lerle (KHK) son 1 yılda 150 bin kamu çalışanın ihraç edildiğini söyledi.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Gaziantep\'te sendika üyeleri ile bir araya geldi. Bozgeyik, açığa alınan sendika üyesi kamu çalışanları ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, geçen yıl 1 Eylül\'den itibaren çıkarılan KHK\'larla 150 bin kamu çalışanının açığa alındığını kaydetti. Açığa alınmalarala ilgili bayramdan sonra ulusal ve uluslararası alanlarda girişimlere başlayacaklarını ifade eden Bozgeyik, şunları söyledi:
\"Darbe süreci ile birlikte birçok arkadaşımız önce açığa alındı. 1 Eylülden itibaren çıkarılan KHK\'larla birlikte Türkiye\'de 150 bin kamu çalışanı görevlerinden ihraç edilmiştir. KESK olarak en başından beri bu süreci takip ediyor ve demokratik yollardan mücadele ediyoruz. Açığa alınan, ihraç edilen üyelerimize maddi ve manevi dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışmamız bundan sonraki süreçte de devam edecektir. KHK\'larla sadece kamu çalışanları ihraç edilmiyor, halkın iradesinin temsil edildiği parlamentoda fiilen ortadan kaldırılmış oluyor. Hükümet, 16 Nisan referandumunda oy vermeyen kesime referandumun ardından baskı süreci başlatmıştır. Bu bağlamda Kurban Bayramı\'ndan sonra bu anti demokratik tutumun ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanlarda girişimlerimiz olacak.\"

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