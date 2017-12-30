KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen serbest bırakıldı

Ankara'da, son yayımlanan KHK'ları protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ATO üyelerine polis izin vermedi. Gruba saldıran polis, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen'in de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Gezen ve diğer sendikacılar Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Geçen hafta yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak Ankara Mithatpaşa Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ATO üyelerine polis izin vermedi.

Eğitim-Sen yönetecileri daha sonra Eğitim-Sen 5 No’lu Şube’nin önüne gitmek isterken polis Mithatpaşa Caddesine hiç bir uyarı yapmadan KESK ve ATO üyelerine plastik mermilerle saldırdı.

Polis, müdahale sırasında KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nusret Sulkalar ile Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı Gülhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına alınanlara ters kelepçe taktığı görüldü.

KESK Eş Genel Başkanı Gezen polis aracında tutulduğu sırada Twitter hesabından bir fotoğrafla birlikte "AKP zorbalığına, OHAL/KHK keyfiyetine teslim olacak, boyun eğecek değiliz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz" paylaşımında bulundu.

Gezen'in de aralarında bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gezen serbest kalmasının ardından "Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı ve bırakıldık, iyiyiz, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" paylaşımında bulundu.