KESK Başkanı 'Adalet Yürüyüşü'nde: Şubelerimiz, adalet talebini Türkiye'nin bütün illerinde haykıracak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün 16'ncı gününde korteje katıldı. Özgen, "Adalet; haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme ve zorbalığa karşı kamu emekçilerinin talebidir" dedi.

Özgen, "Türkiye’nin bütün illerinde KESK şubeleri, adalet talebini Türkiye’nin bütün illerinde haykıracak, hem adalet talep edecek, hem de bu yürüyüşe desteklerini ifade edecekler" diye konuştu.

T24'e konuşan Lami Özgen'in açıklamaları şöyle:

Aslında 15 - 16 gündür Türkiye’deki tüm yurttaşların adalet talebi yürümek suretiyle Türkiye’de dünya kamuoyuna yansıtılıyor. Biz KESK olarak 15 Haziran’dan Ankara’daki açıklamadan başlamak suretiyle bu yürüyüşün, bu adalet çağrısının ve talebinin aynı zamanda biz kamu emekçilerinin de talebi olduğunu ifade ettik.

Keza, haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme ve zorbalığa karşı kamu emekçilerinin hem iş güvencesinin hem ekonomik haklarının hem de demokratik haklarının talebidir. Türkiye’nin bütün illerinde KESK şubeleri, adalet talebini kanun hükmünde kararname ihraçlar gündeminde birleştirerek, Türkiye’nin bütün illerinde haykıracak, hem adalet talep edecek, hem de bu yürüyüşe desteklerini ifade edecekler.

Yine İstanbul’da son güne ilişkin geniş bir katılımımız olacak. Kendini ifade eden bir yürüyüştür. Aynı zamanda Türkiye’nin demokratik bir ülkeye evrilmesi , demokrasinin hayata geçmesi ve eşit özgür laik ve demokratik bir Türkiye ortak geleceği açısından da biz bütün muhaliflerin ortak birleşik mücadelesi için önemlidir.