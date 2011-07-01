Kesintiler Yunanlıların hayatını nasıl etkileyecek?

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BBC ekonomi muhabiri Andrew Walker'ın analizi:Yeni kemer sıkma önlemlerinin en can alıcı unsuru, artırılan vergiler. Yunanlılar, yıllık gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 5'i arasında değişen oranlarda yeni bir kriz vergisiyle karşı karşıya kalacak.Yeni kemer sıkma önlemlerinin en can alıcı unsuru, artırılan vergiler. Yunanlılar, yıllık gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 5'i arasında değişen oranlarda yeni bir kriz vergisiyle karşı karşıya kalacak. Parlamentonun onayladığı pakette, yıllık gelirin vergi dışı bırakılan miktarı önemli ölçüde -yaklaşık 5 bin dolar kadar- aşağı çekiliyor. Yunanlılar bu azalan gelirleriyle alışverişe ya da dışarı yiyip içmeye çıktıklarında ise harcamalarının arttığını görecekler, çünkü tüketime de yeni vergiler geliyor.Özellikle de dertlerini bir lokantada eğlenerek, ya da bir meyhaneye gidip içerek unutmak isteyenler için durum ciddi. Bu alanda vergiler dörtte üç oranında yükseliyor. Kamu sektöründe çalışanlar için durum daha da kötüleşiyor. Artan vergilerin üstüne, kamu sektöründe maaşlar yaklaşık 15 oranında kesintiye uğrayacak. Maaşların yanısıra, kamuda çalışanların sayısı da azalacak. Hükümet, 150 bin kamu personelinin işine son vermeyi planlıyor.Ve işten çıkarmaların, sadece bununla sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Yunanistan hükümeti, büyük bir özelleştirme programını yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Özelleştirilmesi beklenen işletmelerde çalışan çok sayıda Yunanlı, iş güvencelerinin tehdit altında olduğuna inanıyor.Papandreu hükümeti, ya bu acı reçetenin uygulanacağını, ya da Yunanistan'ın borçlarını ödeyemez duruma gelerek iflas bayrağını çekmek zorunda kalacağını ve bu seçeneğin sonuçlarının çok daha kötü olacağını söylüyor.Bu ikinci seçeneğin de kendine mahsus etkileri olacağı muhakkak, ve Yunan hükümeti bu olasılığı engellemek için elinden geleni yaptığını belirtiyor. Ancak kimi gözlemciler, Yunanistan ne yaparsa yapsın, borçlarının altından kalkamayacak duruma gelmesinin kaçınılmaz olacağı görüşünde.