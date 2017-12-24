Kesinti süresi 24 saati geçti, gözler İSKİ'ye çevrildi; İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da Beyoğlu, Şişli, Arnavutköy, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olan "su kesintisi", 24 saati geride bıraktı. İSKİ tarafından Şişli Belediyesi'ne gönderilen açıklamada "Şişli Belediyesi, sosyal medya hesabında İSKİ'den kendilerine yapılan açıklamayı yayınladı. Söz konusu açıklamada "Arıza giderilmiş, su verilmiştir. Ancak depoların ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşması zaman alabilmekte, kullanım yoğunluğu ve kot yüksekliğinden dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir" ifadesi yer aldı.

Su kesintisinin saat kaçta sona ereceğine ilişkin olarak Şişli Belediyesi dışında herhangi bir açıklama yapılmadı. Kesinti sırasında barajların doluluk oranlarını paylaşan İSKİ'ye ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi. Bir kullanıcı, "Bize de verin o zaman" dedi.