Kesinti nedeniyle üretime ara verilmişti: Otomotivciler tatil günü de çalıştı

Otomotivciler, sanayideki enerji kesintisinden kaynaklanan kayıplarını telafi etmek için tatil gününde de çalıştı.

İran’ın Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış azaltılmış, ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımı da geçen hafta sınırlanmıştı. Otomotiv sektöründeki pek çok üretici kesinti boyunca üretime ara vermişti.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre hem ana sanayi tarafı hem de tedarikçiler açığı kapatmak için pazar günü de çalıştı.

Toyota Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, elektrik kesintileri nedeniyle 25, 27 ve 28 Ocak’ta üretime ara verdiklerini ifade ederek, günlük 970 araçlık kayıpları olduğunu söyledi. Bu açığı kapatmak için üç pazar üst üste ek vardiya yapacaklarını belirten Şahin, “Planlarımıza göre 13 Şubat itibariyle kaybı telafi etmiş olacağız” dedi.

Tofaş, Bursa’daki fabrikasında 24 Ocak’tan başlayarak üretime üç gün ara vermişti. Tofaş yetkilileri de perşembe günü itibariyle normal üretime başladı. Ford Otosan sadece Gölcük’teki fabrikasında üretime ara vermişti. Ford Otosan’ın da tüm fabrikalarında üretimin normale döndüğü bildirildi.