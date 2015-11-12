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Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

1 Kasım'da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına yönelik itiraz süreci tamamlandı

12 Kasım 2015 09:52

1 Kasım'da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına yönelik itiraz süreci dün tamamlandı. Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak.

Seçimin ardından ilk itirazlar sandık kurullarına, ardından ilçe ve il seçim kurullarına yapıldı. 

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulunma süresi ise 11 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle sona erdi ve seçim sonuçlarına itiraz süreci tamamlanmış oldu.

Kurula bugüne kadar siyasi partilerden 12 ildeki sonuçlara yönelik itiraz geldi. AK Parti, Niğde ve Van'daki sonuçlara, CHP, Erzincan, Trabzon, Denizli ve Kahramanmaraş'taki sonuçlara, MHP, Tokat ve Eskişehir'deki sonuçlara, HDP ise Elazığ, İstanbul, Mersin ve Tunceli'deki sonuçlara itiraz etti. 

Kurul, MHP'nin Eskişehir'deki itirazı sonucu tespit edilen maddi hatanın düzeltilmesini kararlaştırırken, diğer itirazların tamamı reddedildi.

Böylece 26. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreci tamamlanmış oldu. 

Kesin seçim sonuçları, 12 Kasım Perşembe (bugün) açıklanacak.

Yasa gereği TBMM Genel Kurulunun kesin seçim sonuçlarının açıklandığı günü takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanması gerekiyor. Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulu, 17 Kasım Salı günü toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek.

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