-KESİN ADAY LİSTELERİ CUMA GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Milletvekili kesin aday listeleri, 29 Nisan Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçim takvimine göre, 11 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya veren siyasi partiler, listelerde YSK tarafından belirlenen eksiklikleri tamamladı. Seçime katılacak 15 siyasi partinin toplam 7 bin 492 milletvekili adayı bulunuyor. Seçime yurt genelinde 203 bağımsız aday katılacak. Bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere dün kura çekimi yapıldı. Kurul, listeler üzerindeki incelemelerini tamamlayarak, kesin aday listelerini seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere yarın Resmi Gazete'ye gönderecek. Kesin aday listeleri, 29 Nisan Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanacak.