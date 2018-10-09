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Kesilen ağacın dalının çarptığı kadın öldü

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Çamaş ilçesinde Muharrem Yıldız'ın (45) motorlu testere ile kestiği ağacın dalının çarptığı eşi Nezaket Yıldız (41) hayatını kaybetti

09 Ekim 2018 20:36

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Çamaş ilçesinde Muharrem Yıldız\'ın (45) motorlu testere ile kestiği ağacın dalının çarptığı eşi Nezaket Yıldız (41) hayatını kaybetti.
Olay, Çamaş ilçesi Sakargeriş Mahallesi\'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Muharrem Yıldız\'ın motorlu testere ile kestiği ağacın dalı eşi Nezaket Yıldız\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Nezaket Yıldız\'ın cansız bedeni otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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