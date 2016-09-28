Kesildikten sonra yeniden dikilen 800 yıllık zeytin ağacı meyve verdi

Mersin merkez Toroslar Belediyesi'nce 20 ay önce bir hızarcıdan odun olarak kesilmek üzereyken alınan ve yeniden toprakla buluşturulan 800 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı meyve verdi.

Odun yapılmak için Adana'dan getirilen zeytin ağacının köklü olduğunu gören belediye görevlileri, 4 ton ağırlığında 800 yıllık zeytin ağacını alarak 20 ay önce 2 yaşında bir zeytin ağacıyla aşılayarak parka dikti. Ağaç, yoğun şekilde bakım uygulayıp kök salma ilaçları ve özel sulama çalışmalarının ardından ilk meyvesini verdi. Mersin tarihinden daha eski olan ağacın yeniden hayat bulup zeytin vermesinin önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, ilk hasadı kendi elleriyle yaptı.

Yeni kesilmiş, öz suyunu kaybetmemiş zeytin kökünü tekrar toprakla buluşturduklarını kaydeden Başkan Tuna, "Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olduğu günlere denk gelen bir tarihi geçmişe sahip olan zeytin ağacı, kendi kökünden çıkan dalda zeytin verdi. 2 yaşında bir zeytin fidanı dikmiştik o da gövdeye bağlandı. 800 yıllık manevi hatırası olan, belki padişahların bile zeytin yediği, atalarımızın zeytin yediği bu ağaçtan şu an insanlar zeytin yeme şansı bulacak. Zeytin aynı zamanda barışın simgesi. Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, milletin birlik olması yönünde çekici de bir ağaç oldu" dedi.

“Vatandaşlar 800 yıllık ağaçtan zeytin yiyecek”

20 aydır ağacın sürekli sulanması ve kök güçlendirici ilaçları verilmesi sonucu gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirten Başkan Tuna şunları söyledi:

"Sürekli bakımları takip ettik ve Mersin'e yakışan, sembol olan ağacın, 15 bin metrekarelik bu park alanında olması önemli. Zor bir yapım süreci var bu parkın ama bu zeytin ağacıyla birlikte, tarihin süzgecinden geçen, derinliklerini anlatan güzel bir park olacak. İnsanlar bu ağaçla fotoğraf çektirecek, biraz daha büyüdüğünde herkesin gelip 800 yaşında bir ağaçtan zeytin yeme şansı olacak."