'Kesik baş' cinayetinde müebbet hapis kararı

Adana’da 44 yaşındaki Mehmet Şahin Salmaş’ı, 'eşcinsel ilişki yaşadıktan sonra' öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 45 Abdurrahman Yavuz’un sevgilisi Elife Çınar ve tanık yapan arkadaşı Bülent Benzer ifadelerinde, sanığın, cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Yavuz müebbbet hapis cezası aldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Salih Üçtepe'nin haberine göre, Şanlıurfa’da mobilyacılık yapan Mehmet Şahin Salmaş, iddiaya göre, internetteki bir siteden Adana’da yaşayan Abdurrahman Yavuz ile tanıştı. Salmaş, 24 Nisan 2013’te ailesine "Otomobil satın almak için Adana’ya gidiyorum" diyerek ayrıldı.



Bir süre sonra Salmaş’tan haber alamayan ailesi polise başvurdu. Adana polisi, 11 ay sonra yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Salmaş ile Yavuz’un gay sitesinde tanıştıklarını saptadı. Polis, Yavuz ile Salmaş’ın toplam 76 kez telefonla görüştüklerini belirledi. Bu gelişme üzerine polis, Abdurrahman Yavuz’un evine operasyon düzenledi.





Kesik baş kanalizasyonda poşet içinde bulunmuştu





Yavuz’un evinin bahçesindeki kanalizasyonun iş makinesi ile açılması üzerine bir poşetin içinde Salmaş’ın kesik başı ile iskelete dönüşen cesedi bulundu. Abdurrahman Yavuz’un arkadaşı Bülent Benzer’e, "Ben bir adam öldürdüm ama ben öldürmesem o beni öldürecekti" dediği öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Yavuz, tutuklandı.

Kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Abdurrahman Yavuz, Salmaş’ın cesedinin evinin bahçesindeki fosseptik çukuruna nasıl atıldığını bilmediğini öne sürüp suçlamaları kabul etmedi.



Abdurrahman Yavuz’un sevgilisi Elife Çınar da ifadesinde Yavuz’u bir erkekle cinsel ilişki yaşarken yakaladığını öne sürerken tanık Bülent Benzer ise Abdurrahman Yavuz’un kendisine bir kişi silahla vurduğunu cesedi el arabasıyla taşıyıp bahçedeki fosseptiğe attığını itiraf ettiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, Abdurrahman Yavuz’u kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırırken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.