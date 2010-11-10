T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kesik bacak' cinayeti aydınlandı!

Bursa'da bir çöp konteynerinde bulunan bacakların 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'a ait olduğu belirlendi.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde geçen temmuzda bir çöp konteynerinde bulunan bacakların 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşkın'ın birlikte yaşadığı zanlının, cinayeti itiraf ettiği belirtildi.



29 Temmuz 2010'da merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde özel temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevlilerce bir apartmanın önündeki çöp konteynerinin boşaltılması sırasında bulunan bacakların 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'a ait olduğu tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında, evli olan ancak eşinden ayrı yaşayan ve iki yıldır Taşkın'la birlikte olan Bülent K. (31) gözaltına alındı. Zanlı'nın ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi. 

Cinayetin ikili arasında yaşanan bir kavga sonucunda işlendiğinin anlaşıldığı, Bülent K'nın, evinde çıkan kavgada işlettiği restoranda yanında çalışan Sevgi Taşkın'ı öldürdükten sonra bacaklarını bıçakla kestiği iddia edildi. 

Zanlının, ayrıca, genç kadının cesedinin kalan bölümünü de yine parçalara ayırarak kentin değişik semtlerindeki çöp konteynerlerine attığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.  

Sevgi Taşkın'ın (sağda), iki yıldır birlikte yaşadığı
sevgilisi gözaltına alındı. 

Zanlının Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi Güneş Sitesi'nde yapılan aramada da, genç kadına ait özel eşyalar bulunduğu, cesedin diğer bölümünün ve suç aletinin ise arandığı bildirildi.  

Akşam saatlerinde Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi Güneş Sitesi'ndeki evinde polis ekiplerince yakalanan zanlı Bülent K'nın sorgusu, Bursa Emniyet Müdürlüğünde devam ederken, cinayetle ilgili olarak zanlının babası ve kardeşinin de gözaltına alındıkları belirtildi. 

Öldürülen Sevgi Taşkın ile zanlının 1 yaşında çocuğunun bulunduğu kaydedildi.  

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde, 29 Temmuzda, özel temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevli Oktay Şahinkaya, bir apartmanın önündeki çöp konteynerini boşaltırken çöplerin arasında iki bacak olduğunu görmüş ve polise haber vermişti..

Ayak tırnaklarında kırmızı oje bulunan ve genç bir kadına ait olduğu belirlenen bacakların, cinayetten sonra kesildiği tespit edilmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24