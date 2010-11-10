'Kesik bacak' cinayeti aydınlandı!

T24 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde geçen temmuzda bir çöp konteynerinde bulunan bacakların 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşkın'ın birlikte yaşadığı zanlının, cinayeti itiraf ettiği belirtildi.
29 Temmuz 2010'da merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde özel temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevlilerce bir apartmanın önündeki çöp konteynerinin boşaltılması sırasında bulunan bacakların 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'a ait olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, evli olan ancak eşinden ayrı yaşayan ve iki yıldır Taşkın'la birlikte olan Bülent K. (31) gözaltına alındı. Zanlı'nın ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.
Cinayetin ikili arasında yaşanan bir kavga sonucunda işlendiğinin anlaşıldığı, Bülent K'nın, evinde çıkan kavgada işlettiği restoranda yanında çalışan Sevgi Taşkın'ı öldürdükten sonra bacaklarını bıçakla kestiği iddia edildi.
Zanlının, ayrıca, genç kadının cesedinin kalan bölümünü de yine parçalara ayırarak kentin değişik semtlerindeki çöp konteynerlerine attığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Sevgi Taşkın'ın (sağda), iki yıldır birlikte yaşadığı
sevgilisi gözaltına alındı.
Zanlının Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi Güneş Sitesi'nde yapılan aramada da, genç kadına ait özel eşyalar bulunduğu, cesedin diğer bölümünün ve suç aletinin ise arandığı bildirildi.
Akşam saatlerinde Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi Güneş Sitesi'ndeki evinde polis ekiplerince yakalanan zanlı Bülent K'nın sorgusu, Bursa Emniyet Müdürlüğünde devam ederken, cinayetle ilgili olarak zanlının babası ve kardeşinin de gözaltına alındıkları belirtildi.
Öldürülen Sevgi Taşkın ile zanlının 1 yaşında çocuğunun bulunduğu kaydedildi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde, 29 Temmuzda, özel temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevli Oktay Şahinkaya, bir apartmanın önündeki çöp konteynerini boşaltırken çöplerin arasında iki bacak olduğunu görmüş ve polise haber vermişti..
Ayak tırnaklarında kırmızı oje bulunan ve genç bir kadına ait olduğu belirlenen bacakların, cinayetten sonra kesildiği tespit edilmişti.