-KESİCİ, KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'den istifasına ilişkin olarak, ''Bu süreçte önümüzde çok siyasi tavır ve siyasi söylem olacak. Ben böyle bir süreçte birazcık daha serbest hissetmek istedim kendimi'' dedi. Kesici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kesici, CHP'den istifa etmeye perşembe günü karar verdiğini söyledi. İstifa kararını basın toplantısıyla açıklamadan önce Kılıçdaroğlu'na bilgi vermek istediğini, ancak kendisiyle görüşebilme imkanı olmadığını ifade eden Kesici, şöyle konuştu: ''Bu sabah özel kaleme, istifa edeceğimi, saat 11.00'de Meclis'te basın toplantısı yapacağımı, basın toplantısından önce hiç olmazsa Sayın Genel Başkan'a ifade etmek istediğimi söyledim. Evden konuştuk. Üzüldü tabii. Normal ve beklenen davranış üzülme davranışıdır. O görüşmeyi, basın toplantısı yapmadan önce muhtemel yapmamız icap eden görüşmeyi, 'basın toplantısından sonra hiç olmazsa yapabilir miyiz' diye rica etti. Ben de 'elbette' dedim. Meclis'te basın toplantısı yaptık, sonra da Genel Başkan'ı ziyaret ettik.'' Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde başka değerlendirmeler de yaptıklarını söyleyen Kesici, ''Güzel ve medeni değerlendirmeler oldu, istifa eden bir genel başkan, istifa eden milletvekili... Zaten olması icap eden bu ve benzeri davranışlardır'' dedi. Kesici, ''Hüzün de var mıydı'' sorusuna, ''Elbette, olmaz mı'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Bundan sonra siyasi yaşamınızda nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz'' sorusu üzerine de Kesici, ''Biraz daha serbest bir siyasi söylem ve siyasi tavır içine geçmiş olurum'' dedi. Türkiye'nin gittikçe ağırlaşan önemli sorunları bulunduğunu belirten Kesici, hükümetin bu sorunlara karşı tetkik ve teşhis hatası yaptığını, yanlış teşhisle işe başlandığı için sorunların kronikleştiğini iddia etti. Sorunların ağırlığının hafife alındığını öne süren Kesici, ''Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili şu andan itibaren ben kendimi, birazcık daha özgür, birazcık daha, önce söylem ve sonra siyasi tavır içine almış olacağım'' diye konuştu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile perşembe günü görüştüğünü ve istifa kararını söylediğini belirten Kesici, ''En çok üzülen normal olarak Sayın Baykal olur herhalde. Bugün ya da yarın, olanı biteni bir sohbet tarzında değerlendiririz diye düşünüyorum'' dedi. Kesici, ''Genel Başkana 'şu şu konularda rahatsızlığım var' dediniz mi'' sorusuna, ''O bir hissiyat. Ben orada 'hissettim' dedim. Oradaki kelime de biraz öyle. Bu bir hissiyat. O hissiyat da şu: Bu süreçte önümüzde çok siyasi tavır ve siyasi söylem olacak. Ben böyle bir süreçte birazcık daha serbest hissetmek istedim kendimi'' yanıtını verdi. Kesici, bir soru üzerine de görüşmede Kılıçdaroğlu'na kravat hediye ettiğini söyledi.