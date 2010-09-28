-KESİCİ: ''BAŞKA PARTİ İLE İLGİSİ YOK'' TBMM (A.A) - 28.09.2010 - CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici partisinden istifa etti. Kesici, istifasının, ''başka bir partinin genel başkanı olmak gibi bir düşünceyle ilgisinin bulunmadığını'' belirtti. Kesici, istifasını TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Kesici, sözlerine, ''22 Mayıs 2007'de üye olduğu CHP'den istifa ettiğini'' belirterek başladı. CHP ve yeni parti yönetimine ''yüksek başarılar'' dileyen Kesici, ''3 yıldan fazla bir zamandır üyesi bulunduğum ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptığım bu dönemde CHP ve CHP'lilerle ilgili olarak bende sadece güzel anılar bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde tek bir tane bile olumsuz bir anımın bulunmadığını da ayrıca ve şükranla huzurlarınızda ifade etmek isterim'' diye konuştu. Bu dönemde, kendisine 3 önemli parti görevi verildiğini dile getiren Kesici, 2008 ve 2010 yılları bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurul görüşmelerinde CHP Grubu adına söz aldığını, bu konuşmaların Meclislerin en prestijli ve en önemli konuşmalarından olduğunu söyledi. Kesici, 3 Ağustos 2009'da CHP Grubu adına TBMM Başkanlığına aday gösterildiğine anımsatarak, bu ve benzeri konuların, siyasi hayatının en aziz hatıraları arasında yer alacağını dile getirdi. Kesici, ''CHP'ye üye oluş düşüncelerimi en iyi anlatan şey, o zamanki Genel Başkan Sayın Deniz Baykal Beyle CHP Genel Merkezi'nde birlikte yaptığımız basın toplantısında karşılıklı olarak ifade ettiğimiz hususlardır. Katılım toplantısında ifade edilen görüşlerimizin özü ve temel amacı 'Milletimizin değerleri ile devletimizin ilkelerini' birlikte ve saygıyla kucaklayan bir iktidar alternatifi oluşturmaktı'' görüşünü dile getirdi. -''YENİ BİR TÜRKİYE İHTİYACI''- Kesici, 23. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlamasıyla ''siyaset ve devlet hayatında yeni bir siyasi dönemin de başlamak üzere olduğunu hissettiğini'' söyledi. ''Türkiye'nin önemli sorunlarının zaman içerisinde hafiflemesi yerine giderek arttığını ve daha da ciddi bir hal alacağını gördüğünü'' ifade eden İlhan Kesici, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemizin özellikle bu süreçte çok büyük kucaklaşmalara ihtiyaç duyduğu çok açıkken, toplumumuzda giderek daha çok kamplaşma, kutuplaşma eğilimlerinin arttığını da üzüntüyle müşahede ediyorum. CHP'de de şimdi yeni bir yönetim ve yeni bir siyasi anlayış dönemi başlamış bulunmaktadır. Yeni yönetime ve CHP'ye tekrar yüksek başarılar diliyorum. Yeni parti yönetimi ve yeni siyaset anlayışına, başta fikri temelde olmak üzere etkili bir katkı sunabileceğim bir durum bulunmadığını hissediyorum. Bu münasebetle, özgür bir siyasi söylem ve tavır içinde olmak gerektiği düşüncesine ulaşmış bulunuyorum. Siyasetçiler olarak temel görevimiz Türkiye'nin geleceğini hazırlamaktır. Önümüzde 21. yüzyılın icaplarına göre yeniden yapılandırılması gereken yeni bir Türkiye ihtiyacı bulunmaktadır. Siyasetimizin asıl sorumluluğu ve yapması gereken asıl görev bunun icap ettirdiği altyapının hazırlanması olmalıdır. Muhtemel bazı yanlış değerlendirmelere meydan vermemek amacıyla, ayrıca ifade etmek istiyorum ki istifamın başka bir partinin genel başkanı olmak gibi bir niyet ve düşünceyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.'' -CHP'NİN SANDALYE SAYISI 101'E DÜŞTÜ TBMM (A.A) - 28.09.2010 - İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin istifasıyla CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 101'e düştü. Bağımsızların sayısı ise 7'ye yükseldi. Kesici'nin CHP'den istifa etmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle: AK Parti 336 CHP 101 MHP 70 BDP 20 Bağımsız 7 DSP 6 DP 1 TP 1 Boş 8 Toplam 550