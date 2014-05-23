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Keşfe giden polis amiri darp edildi, savcı son anda kurtuldu

Okmeydanı'nda Uğur Kurt'un öldürüldüğü yerde keşif yapmak isteyen savcı ile emniyet amiri sert tepki gördü

23 Mayıs 2014 19:07

Okmeydanı'nda Uğur Kurt'un öldürüldüğü yerde keşfe giden Cinayet Büro Amiri vatandaşlar tarafından darp edildi, savcı da son anda kurtuldu.

İstanbul Okmeydanı’nda dün meydana gelen olaylar sırasında hayatını kaybeden Uğur Kurt’un öldürülmesi olayına savcı ve polisin 26 saat sonra heyet göndermesine vatandaşlar sert tepki gösterdi. 

Dünkü olaylar sırasında Akrep olarak adlandırılan polis aracına molof atılmasının ardından polisler dar sokakta rastgele ateş açmış, bu sırada aynı sokaktaki cemevinin bahçesinde bir cenaze töreni için bekleyen Uğur Kurt isimli vatandaş başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 

Cinayetin ardından bugün cemevine savcı ve Cinayet Büro’dan iki polis amiri gelerek keşif yaptı. Keşif sırasında görevlilere tepki gösteren vatandaşlar keşfe gelen polis amirlerini darp etti. 

Darp edilen polislerden biri çevik kuvvet ekiplerinin arasına kaçarken, diğer polis olay yerinden yayın yapan IMC TV’nin canlı yayın aracına sığındı. Polisi araçtan indirmek isteyen kalabalık canlı yayın aracına da saldırarak camlarını kırdı. Gerginlik araya mahallelinin girmesiyle yatıştı. 

Darp edilen polis amiri, bindiği canlı yayın aracıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

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