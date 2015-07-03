Keşan’daki polis operasyonuna Romanlardan tepki

Geçtiğimiz günlerde Edirne’nin Keşan ilçesinde Roman mahallelerine düzenlenen operasyona yönelik tepkiler devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun ardından, Türkiye Roman Hakları Forumu da, mahallelere düzenlenen operasyonun ardından "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlaıyla tur atan polislerin tutumunun Romanları rencide ettiğini söyledi.

Agos’ta yer alan habere göre; Roman Dernekleri ve Federasyonlarının bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Roman Hakları Forumu’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Romanlar olarak Emniyet’in 700 kişi ile bir mahalleye baskın yapmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle operasyon sonrası polislerin mahalleden Emniyet Müdürlüğü’ne kadar hep bir ağızdan “Ne mutlu Türküm diyene sloganı atmasını ise hiç anlamış değiliz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin asli unsurları olan bizlerin kimliğimizle ilgili hiçbir problemimiz olmaz ve olmayacaktır.”

‘Emniyeti mahallelerimize sorunlarımı çözmesi için bekliyoruz’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler 700 polisle operasyonun ve yürüyüşün art niyetli birtakım kişilerin istediğiyle yapıldığını ve bir daha böyle Romanları rencide edilen bir uygulamanın olmayacağına dair umutlarımızı koruyoruz. Emniyeti, kamu kurumlarını binlerce çalışanıyla derin yoksulluğa, istihdama, barınma ve eğitim sorunlarına ilişkin birlikte mücadele etmek ve sorunları çözmek için mahallerimize sevgiyle bekliyoruz.”

Edirne'nin Keşan ilçesinde Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde 1 Temmuz sabahı, 700 polisin katıldığı operasyonda çevik kuvvet ve özel tim polisi, sokaklarda "Polis huzur, güven verir" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla yürümüş, mahallede yapılan operasyonda, 44 kişi “Huzuru bozma, yağma, tehdit, polise mukavemet ve direnme” iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir milletvekili Özcan Purçu, konuyu meclis gündemine taşımış, operasyonu “etnik köken ayrımcılığı” olarak tanımlamıştı.