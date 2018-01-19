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Keşan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan köyünde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 25 obje ve 1 toprak testi ile 1 detektör ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018 19:19

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan köyünde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 25 obje ve 1 toprak testi ile 1 detektör ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızkapan köyünde M.D.\'ye ait evde tarihi eser bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle M.D.\'ye ait evde yaptıkları aramada tarihi eser niteliğinde 25 obje ve 1 toprak testi ile 1 detektör ele geçirdi. El konulan objeler ve toprak testi incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ev sahibi M.D. ve oğlu F.D. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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