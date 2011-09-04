-Keşan'da orman yangını EDİRNE (A.A) - 04.09.2011 - Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Bayraktepe mevkisinde çamlık ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. 5 arazöz, 1 dozer ile söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada, rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden istenen yardım üzerine bölgeye 1 helikopter ile 5 yangın söndürme uçağı gönderildi.