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Keşan'da orman yangını EDİRNE (A.A)

04 Eylül 2011 20:58

-Keşan'da orman yangını EDİRNE (A.A) - 04.09.2011 - Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Bayraktepe mevkisinde çamlık ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. 5 arazöz, 1 dozer ile söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.  Bu arada, rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden istenen yardım üzerine bölgeye 1 helikopter ile 5 yangın söndürme uçağı gönderildi. 

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