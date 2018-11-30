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Keşan'da kar yağışı etkili oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

30 Kasım 2018 13:52

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Keşan\'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor.

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