-Keşan'da ekmekler israf edilmiyor EDİRNE (A.A) - 16.08.2011 - Somali'de yaşanan açlık ve kıtlık sonrası Türkiye'de de israfın önüne geçilmesi için gösterilen hassasiyete, Edirne'nin Keşan ilçesi fırıncıları da yaptıkları uygulamayla sahip çıktı. Keşan'daki 25 ekmek üreten fırıncı ellerinde kalan bayat ekmeklerin ziyan olmaması için ortak karar alarak, bayat ekmekleri yeniden un haline getirerek yem fabrikalarına satıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonundan verilerine göre, Türkiye'de üretilen günlük 82 milyona yakın ekmeğin 5 milyona yakını çeşitli nedenlerle israf ediliyor. İsrafın yüzde 3,06'sı evlerde, yüzde 1,98'i fırınlarda, yüzde 3,11'i lokanta ve otellerde, yüzde 2,47'si kurum yemekhanelerinde, yüzde 8,62'si öğrenci yemekhanelerinde diğeri ise çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşiyor. İsrafın önüne geçilmesi gerektiğinden yola çıkarak başlattıklarını bu ortak çalışmanın son günlerde değerinin daha da iyi anlaşıldığını ifade eden Keşanlı ekmek üreticilerinden Çağatay Gülerce, bunun yayılarak israfın önüne geçmede bir mesaj olarak algılanmasını istediklerini söyledi. Gülerce, önceki aylarda aldıkları kararla bayatlayan ekmekleri yeniden un haline getirdiklerini ve ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bizde önceden bayatlayan ekmekleri bir şekilde bertaraf ediyorduk. Ancak Keşan'daki 25 fırın sahibi bir araya gelerek ortak bir karar aldık. Kiraladığımız bir işyerine bayatlayan ekmekleri depoluyoruz. Burada kullandığımız bir mısır öğütme makinesi ile de kuruyan ekmekleri un haline getirip çuvallıyoruz ve yem fabrikasına satıyoruz. Daha önceden çöpe giden ekmekleri yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Günde 2-3 bin ekmek toplanıyor. Son dönemde Afrika'daki açlık çeken insanlar bize aslında israfın kötü bir alışkanlık olduğunu gösterdi. Kıtlığın ne zaman vuracağının belli olmadığı günümüzde israftan kaçınmak bence en güzel tasarruf ve gelecek günlere yatırımdır. Bizim bir kaç ay önce başlattığımız bu uygulamada ne kadar haklı olduğumuzu Somali'de, Kenya'da ve diğer Afrika coğrafyasında bir dilim ekmeğe muhtaç insanları görünce daha da iyi anladık.'' Gülerce, ekmek israfının yalnızca fırınlarda olmadığını anımsatarak büyük bölümünün evlerden çöplere giden ekmeklerle büyük bir israfa imza atıldığını söyledi. Gülerce, belediyelerin kendi uygulamalarını örnek alarak evlerden çöplere giden ekmekleri aynı yöntemle ekonomiye kazandırarak, kendilerine artı bir gelir sağlayabileceklerini kaydetti.