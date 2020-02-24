Keşan'da servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

Keşan’da öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetlemeler yapıldı. Saat 9.15 sıralarında yapılan denetlemeler kapsamında bir özel okulun servis şoförünü durduran polisler, yaptıkları kontrollerde şoförün alkollü olduğunu tespit etti. 0.68 promil alkollü çıkan Ü.A.’nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve yol güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan toplam 3 bin 16 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü sürücünün kullandığı servisteki öğrenciler ise polis tarafından okula bırakıldı.