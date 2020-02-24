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Keşan'da servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

24 Şubat 2020 16:03

Edirne’nin Keşan ilçesinde servis şoförlerine yönelik yapılan denetlemelerde alkollü olduğu tespit edilen şoför yakalandı. Servis şoförüne para cezası işlemi uygulanırken, öğrencileri okula polis bıraktı.

Devam eden kontroller sırasında toplamda 11 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. 3 araç sürücüsüne araç içinde fazladan koltuk bulundurmak, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamak ve 3 servis şoförüne ise yönetmelikte belirtilen hususlara uymaması sebebiyle gerekli cezai işlemler uygulandı. 

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