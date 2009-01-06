Kes sesini hocam!

YÖK’ün, tüm rektörlere 17 Kasım 2008’de gönderdiği, YÖK Başkanvekili Prof. İzzet Özgenç imzalı yazı ile akademisyenlerin sivil toplum örgütlerinde yönetici olmasını yasakladığı ortaya çıktı.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne, Türk Eczacılar Birliği'nden Türk Tabipleri Birliği'ne kadar birçok meslek kuruluşunun yönetim kademesinde yer alan akademisyenlere 'örgütlenme freni' geldi. Akşam Gazetesi’nin haberine göre sadece bağlı oldukları üniversitelere bilgi vermeleri yeterli olan akademisyenler artık meslek kuruluşlarında görev alabilmek için izin almak zorundalar.



Rektörlere, 17 Kasım'da YÖK Başkanvekili Prof. İzzet Özgenç imzasıyla gönderilen yazıda şöyle denildi: 'Çeşitli kamu kuruluşlarının veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarında görev yapmak üzere ilgili kurum hükümleri uyarınca görev alan üniversite öğretim elemanlarının bu görevleri yerine getirebilmeleri ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında görevlendirilmeleriyle mümkün olabilecektir. Aksi takdirde 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde görev yapan öğretim elemanlarının söz konusu kuruluşlarda görev yapmaları mümkün olmayacaktır. Bilgilerinize ve konunun üniversite öğretim üyelerine duyurulmasının sağlanmasını rica ederim.'



Geçici izin



Atıfta bulunulan 38. maddede ise 'Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, TSK ile TÜBİTAK, Adli Tıp Kurumu gibi kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya vakıflar ile kamuya yararlı derneklerde geçici olarak görevlendirilebilirler' deniliyor.



Duyurunun ardından meslek kuruluşları harekete geçti. TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği) G enel Sekreteri Hakan Genç, bu duyurunun anayasa ve yasalar karşısında sorunlu olduğunu düşündüklerini belirterek YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan randevu istedi. Ancak YÖK, acil istenen bu randevuya henüz olumlu yanıt vermedi.



Anayasa’ya aykırı



TTB de yazı üzerine harekete geçirerek konuyu hukukçulara inceleterek gerekirse dava açmaya hazırlanıyor. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, YÖK'ün yazısının anayasada belirtilen örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirerek 'YÖK'ün öğretim üyelerinin örgütlenme ve seçilme hakkını sınırlama yetkisi yoktur. Bu hukuki dayanağı olmayan bir yazıdır. Bu YÖK'ün örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmesi anlamını taşımaktadır' dedi.



İşte listedeki akademisyenler



YÖK'ün rektörlüklere gönderdiği yazıya göre halen çeşitli meslek kuruluşlarında yönetici olarak görev yapan akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerden izin almaları gerekecek. İşte bu isimlerden bazıları:



- TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Oğuz Gündoğdu (İ. Ü. Jeoloji Bölümü)

- Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Murat Akkaya (Ankara Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi)

- Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Feride Aksu (Ege Ü. Tıp Fakültesi)

- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Mehmet Alkan (A. Ü. Vet. Fak.)

- Türk Hemşireler Derneği Başkanı Saadet Ülker (H. Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi)