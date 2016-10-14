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'Kertenkele' oyuncusu dizi setinde ölümden döndü

Havuzda çekimler uzayınca genç oyuncu Asena Tuğal hipotermiye girdi

14 Ekim 2016 16:22

Havuzda dört saatten fazla süren çekimler sırasında dizide "Maskeli Kız" ve "Zeynep" karakterine hayat veren Asena Tuğal, havuzda donma tehlikesi atlatarak hipotermiye girdi.

İlk müdahalesi, set çalışanları ve rol arkadaşları tarafından yapılan Asena Tuğal kısa süre baygınlık geçirdi.

Posta'nın haberine göre; havuzda kıyafetlerinin ağırlığıyla sık sık dibe batan ve rol arkadaşı Ahmet Kayakesen tarafından güçlükle havuz kenarına çıkarılan Asena Tuğal, suyun dışına çıkar çıkmaz kendisini kaybederek baygınlık geçirdi.

Diğer rol arkadaşları Mehtap Bayri, Dilşad Şimşek, Selahattin Taşdöğen ve set çalışanları tarafından çimlerin üzerine alınan Tuğal, kısa süre sonra kendisine gelerek ılık-sıcak duşla normale dönebildi

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asena tuğalahmet kayakesenhipotermi

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