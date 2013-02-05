Kerry'nin ilk uyarısı K.Kore'ye

Hillary Clinton'dan koltuğu devralan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry dün göreve başladıktan sonra ilk uyarısını Kuzey Kore'ye yaptı. Kerry, "Kuzey Kore, nükleer deneme yapması durumunda cezasız kalmayacak" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Güney Koreli mevkidaşı Kim Sung-Hwan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Kuzey Kore'nin planladığı nükleer denemeyi yapması durumunda ''cezasız kalmayacağı'' uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine dün başlayan Kerry, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim'le telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, görüşmede Kerry ve Kim'in, "Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine devam etmesi durumunda sonuçlarına katlanması gerektiği" konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı uzun menzilli füze denemesinin ardından daha da artırılan uluslararası yaptırımları protesto etmek için nükleer deneme yapacağı tehdidinde bulunmuştu.

BM de daha önce 2006 ve 2009 yıllarında nükleer deneme yapan Kuzey Kore'nin üçüncü nükleer denemeyi yapması durumunda daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıklamıştı.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Sook, New York'taki genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanında yoğun bir çalışma olduğuna ve Kuzey Kore'nin yakında nükleer deneme yapmayı planladığına işaret etti.

Merkezi Washington'da bulunan Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü ise 28 Ocak'ta alınan uydu fotoğraflarının Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanı olarak kullandığı dağ yamacındaki tünellerde yoğun bir etkinlik olduğunu gösterdiğini belirtti.