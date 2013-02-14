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Dünya

Kerry'den ilk Suriye mesajı

Kerry, Esed'in iktidardan ayrılışıyla neticelenecek müzakere edilmiş bir siyasi çözümü tercih ettiklerini belirtti

14 Şubat 2013 11:12

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye hakkında ilk kez konuştu. Kerry, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'in iktidardan ayrılışıyla neticelenecek müzakere edilmiş bir siyasi çözümü tercih ettiklerini söyledi.

John Kerry açıklamasını Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Kerry, "Esad'in şu anki hesaplarıyla ilgili sorunu ele almaya ihtiyacımız var. Onun şu anki algılamalarını değiştirmek için yapılabilecek ilave şeyler olduğuna inanıyorum. Bunların ayrıntılarına şimdi girmeyeceğim ancak neler önerebileceğimize dair iyi bir hissiyatım var. Ancak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmaya başlamadan önce birçok oyuncuyla istişare etmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya ve ABD'nin bu konuda şu ankinden daha fazla ortak zemin bulabilmesi için bir denklemin olabileceğinden ümitli olduğunu da söyledi.
 

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