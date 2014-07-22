Kerry'den Hamas'a çağrı



İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı askeri operasyon üçüncü haftasına girerken sivil can kayıpları da artıyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 600'ü geçti. Pazartesi akşamı Alman vatandaşlığına sahip beş çocuklu Filistinli bir aile de İsrail'in hava saldırısının hedefi oldu. Saldırıda aile fertlerinin tümü öldü.

Gazze'deki saldırıların durması ve ateşkes sağlanması için başlatılan diplomatik girişimler de sürüyor. Kahire'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, tarafları şiddete son vermeye çağırdı.

"Hamas ateşkesi kabul etmeli"

Özellikle Hamas'a seslenen Kerry, Hamas'tan İsrail ile ateşkes konusunda anlaşmasını istedi ve “Hamas, Gazze'deki insanlar üzerinde ciddi etkileri olan temel bir konuda kararını vermek zorundadır” diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya gelen Kerry, Mısır'ın ateşkes önerisinin şiddetin sona erdirilebilmesi için bir çerçeve sunduğuna dikkat çekerek Gazze'deki insani krizin günden güne kötüleştiğini söyledi. ABD, Gazze'ye 47 milyon dolarlık insani yardım aktaracağını açıklamıştı.

Kerry, ayrıca ateşkes sağlandıktan sonra taleplerin ciddi bir müzakere ortamında ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Mısır'ın ateşkes önerisini reddeden Hamas'ın temel talebi ise Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekerek “Gazze açık bir yara, bir yara bandı bunun kapanmasına yardım etmez” dedi. Ban, taraflara çatışmaya son vermeleri ve müzakere etmeleri çağrısında bulundu.

Netanyanu, Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da can kayıplarından Hamas'ı sorumlu tuttu.

Hamas'ın daha fazla can kaybı için çabaladığını savunan Netanyahu, “Daha fazla, tekrarlıyorum, daha fazla sivil kurban istiyorlar. İsrail, eğer teröristler kentlerine füze yağdırıyorsa, her ülkenin yapacağı şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda şimdiye kadar aralarında çocukların da bulunduğu, çoğu sivil 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 27 İsrail askeri ve 2 sivilin öldüğü belirtiliyor.